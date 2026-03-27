Smartphone: వీఓఏలకు స్మార్ట్ఫోన్లను పంపిణీ చేయనున్న ఏపీ సర్కారు
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 27,500 మంది గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు (వీఓఏలకు) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ఫోన్లను పంపిణీ చేయనుంది.
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. గ్రామీణ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. సంక్షేమ పథకాల క్షేత్రస్థాయి అమలులో వీఓఏల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు, వారికి స్మార్ట్ పరికరాలను అందించనున్నట్లు తెలిపారు.
రెండు దశాబ్దాల క్రితం, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పేదల ఇళ్లలోకి ఆర్థిక వెలుగును తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న వెలుగు కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామీణ సాధికారతకు పునాది వేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు. దీనిలో భాగంగా, మహిళలకు ఆర్థిక సాధికారత కల్పించేందుకు డ్వాక్రా గ్రూపులను ఏర్పాటు చేశారని శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
ఈ బృందాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం అనే ప్రత్యేక రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. నేడు, గ్రామాల్లోని సుమారు 8.32 లక్షల స్వయం సహాయక బృందాలలో దాదాపు 90 లక్షల మంది మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారు.