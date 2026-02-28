సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రూ.1 లక్ష ఇచ్చారు, మీరు 50 వేలు ఇవ్వండి: తెనాలిలో హిజ్రాల దందా
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో షాపింగ్ ప్రారంభాలు, పెళ్లిళ్ల వేడుకలు, శుభకార్యాలు చేసుకోవాలంటే దడ పుడుతోంది. ఏదైనా షాపు ఓపెన్ అయితే చాలు, అక్కడ డోలుమేళం సన్నాయితో పాటుగా హిజ్రాలు కూడా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. తాము అడిగినంత ఇచ్చేవరకూ అక్కడి నుంచి కదలడంలేదు. ఇటీవలే తెనాలి ఓ దుకాణం ప్రారంభించిన యజమాని వద్ద తమకు రూ. 50,000 ఇవ్వాల్సిందేనంటూ మొండికేశారట.
అతడు ఇవ్వను అన్నందుకు తమదైన శైలిలో అతడికి చుక్కలు చూపించారట. దీనితో అతడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. పోలీసు స్టేషనుకు వచ్చిన హిజ్రాలు... తెనాలిలో సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు తమకు రూ.1,00,000 ఇచ్చారనీ, అట్లాంటిది ఈ షాపు ఓనర్ కనీసం రూ. 50 వేలు కూడా ఇవ్వలేరా అంటూ డిమాండ్ చేసారట.
దీనిపై పోలీసులకు కంప్లైంట్ అందటంతో హిజ్రాలను పిలిపించి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ప్రజలు, షాపులు వారిని డిమాండ్ చేయవద్దనీ, వారు ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకోవాలని వారికి చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి తల ఊపినా... వారు దాన్ని ఫాలో అవుతారా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.