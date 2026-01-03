ఆంగ్లం అవసరమే కానీ మాతృభాషను మరవకూడదు : స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
నేటి ఆధునిక సమాజంలో ఆంగ్లం అవసరమేగానీ మాతృభాషను మరవరాదని ఏపీ శాసనసభ సభాపతి సీహెచ్.అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. గుంటూరు వేదికగా ప్రపంచ మూడో తెలుగు మహాసభలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తెలుగు కేవలం భాష కాదని.. మన జీవన విధానమన్నారు.
'పిల్లల కోసం తల్లులు ఇప్పుడు చందమామ పాటలు పాడట్లేదు. పిల్లలకు సెల్ఫోన్ ఇచ్చి అన్నం తినిపిస్తున్నారు. తెలుగు విశిష్టతను మన పిల్లలకు చెప్పాలి. పల్లెల్లో కూడా ఇప్పుడు తెలుగు కనుమరుగవుతోంది. సంక్రాంతి, ఉగాది తదితర పండగలకు పునర్వైభవం తీసుకురావాలి.
తెలుగు ఖ్యాతిని దేశ, విదేశాలకు విస్తరింపజేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్ది. ఎన్టీఆర్ ఒకే సినిమాలో మూడు పాత్రలు పోషించి మెప్పించారు. ఇప్పటి సినిమాల్లో గ్రాఫిక్స్ తప్ప ఏమున్నాయి? ఆంగ్లం అవసరమే కానీ.. మాతృభాషను మరవకూడదు. తెలుగు భాష కోసం ఏం చేయాలో సభల్లో చర్చించండి. ఈ సభలో కార్యాచరణ చూపితే.. దాన్ని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయిస్తాను' అని అయ్యన్న అన్నారు.