ఈ నెల 7న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు విడుదల : తితిదే
కలియుగ వైకుంఠ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు త్వరలో జరుగనున్నాయి. వీటిని పురస్కరించుకుని అక్టోబరు 12, 13, 14, 18, 19, 20వ తేదీలకు సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను అక్టోబరు 7న బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ (తితిదే) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. భక్తులు ఈ టికెట్లను https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. అక్టోబరు 11 నుంచి 20 వరకు వీఐపీ బ్రేక్, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది.
అక్టోబరు 11 నుంచి 20 వరకు తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలతో పాటు పెరటాసి మాసం చివరి వారం కావడంతో భక్తుల అధిక రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ 10 రోజుల పాటు ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చంటిపిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐ, డిఫెన్స్ దర్శనాలను రద్దు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించి అక్టోబరు 10 నుంచి 19 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపారు.