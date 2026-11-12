నవంబర్ 26న 4 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 23 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఉన్న న్యాయపరమైన వివాదాలు పరిష్కారం కావడంతో, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) నవంబర్ 26న నాలుగు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 23 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ నవంబర్ 13న వెలువడే అవకాశం ఉంది.
Andhra Pradesh Municipal Elections
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ కూడా నవంబర్ 26నే జరగనున్న నేపథ్యంలో, అదే రోజున మున్సిపల్ ఎన్నికలను కూడా నిర్వహించాలని ఎస్ఈసీ నిర్ణయించింది. శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
వీటితో పాటు అమదాలవలస, రాజాం, పాలకొల్లు, భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం, తణుకు, చింతలపూడి, గుడివాడ, తాడిగడప, పొన్నూరు, నరసరావుపేట, బాపట్ల, కందుకూరు, పొదిలి, కావలి, గూడూరు, అల్లూరు, శ్రీకాళహస్తి, బి. కొత్తకోట వంటి మొత్తం 23 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.
మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ కోటాలను అధికారులు ఇప్పటికే ఖరారు చేయగా, ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గతంలోనే 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 92 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి.
అయితే, కొన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో న్యాయపరమైన వివాదాల కారణంగా ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు కోర్టు కేసులు పరిష్కారం కావడంతో, పెండింగ్లో ఉన్న ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చర్యలు చేపట్టింది.