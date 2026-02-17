మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (14:33 IST)

మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?

Tirumala
మార్చి మూడో తేదీన శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా మార్చి 3వ తేదీన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆలయ అధికారులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
 
ఆగమ శాస్త్ర నిబంధనల ప్రకారం గ్రహణానికి ఆరు గంటల ముందుగా ఆలయ ద్వారాలను మూసివేయడం సంప్రదాయంగా ఉంది. దీంతో మార్చి 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3.20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణం ఉండటంతో, అదే రోజు ఉదయం 9 గంటలకే ఆలయం తలుపులు మూసివేస్తారు. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం 7.30 గంటలకు ఆలయాన్ని తిరిగి తెరుస్తారు. దీంతో సుమారు 10.30 గంటల పాటు శ్రీవారి దర్శనాలు నిలిచిపోనున్నాయి.
 
ఆలయ తలుపులు తర్వాత శుద్ధి, పుణ్యహవచనం వంటి వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, రాత్రి 8.30 గంటల నుంచి భక్తులను సర్వదర్శనానికి అనుమతిస్తారని తితిదే అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. గ్రహణం కారణంగా ఆ రోజు నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలతో పాటు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను కూడా రద్దు చేశారు. 
 
ఇదే రోజు కుమారధార తీర్థం ముక్కోటి ఉత్తసావుల కూడా జరుగనున్నాయని వాటికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ మార్పులు గమనించి భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రను తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని తితిదే సూచించింది. 

Fauji shooting: తూఫ్రాన్ పేటలో ఫౌజీ షూటింగ్‌ - ప్రభాస్ కు గాయాలు వార్తలో అవాస్తవం లేదు !

Fauji shooting: తూఫ్రాన్ పేటలో ఫౌజీ షూటింగ్‌ - ప్రభాస్ కు గాయాలు వార్తలో అవాస్తవం లేదు !రామోజీ ఫిలింసిటీ దూరంగా తూఫ్రాన్ పేటలో ఫౌజీ షూటింగ్ జరుగుతోంది. షూటింగ్ లో హిమాన్వీ, ప్రభాస్ పై సాధారణ సీన్స్ జరుగుతున్నాయి. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ సెట్స్‌లో కీలక సన్నివేశం చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రభాస్ కు గాయాలయ్యాయని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అందులో వాస్తవం లేదని చిత్రయూనిట్ తెలియజేస్తుంది.

Mohan Babu: మోహన్ బాబును చంద్రబాబు మోసం చేశాడా ? ఎందుకంటే...!

Mohan Babu: మోహన్ బాబును చంద్రబాబు మోసం చేశాడా ? ఎందుకంటే...!డా. మోహన్ బాబు ఈమధ్య కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రచారం అయ్యారు. ఇద్దరు కొడుకుల మధ్య జరిగే అంతర్లీన యుద్ధంలో ఎవరినీ సపోర్ట్ చేయాలో తెలీక సతమతమవుతున్నారు. అలాంటి టైంలో మంచు మనోజ్ కు సినిమా ద్వారా సక్సెస్ వచ్చింది. ఇక తాజాగా మోహన్ బాబు చాలా కాలం తర్వాత నాని సినిమా ది పేరడైజ్ లో ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు. గిరిజన హక్కుల కోసం పోరాడే నాయకుడిగా నాని నటిస్తున్నాడు. మరి మోహన్ బాబు పాత్ర ఏమిటనేది సస్పెన్స్.

Nani: పారడైజ్ లో లౌడ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ పై కేర్ - విడుదల తేదీ మార్పు

Nani: పారడైజ్ లో లౌడ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ పై కేర్ - విడుదల తేదీ మార్పుయాక్షన్ సినిమా హీరోల చిత్రాల్లో సౌండ్ సిట్టమ్ కీలకం. థమన్ విషయానికి వస్తే బాక్స్ బద్దలవుతుంటాయి. ఓవర్ సీస్ లో అఖండ టైంలో అక్కడ థియేటర్ లోని బాక్స్ బద్దలయినట్లు తెలిపారు. అయితే అది ప్రేక్షకుడికి అంత మంచిదికాదు. ఈ విషయంలో ఆయనతో ఎన్నిసార్లు మీడియావారు విన్నవించినా మాస్ ప్రేక్షకులకు కావాల్సిందే అంటూ చెప్పేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు సిస్టమ్ మారింది. తాజాగా పారడైజ్ చిత్ర విషయంలో అదే జరిగింది.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవికి షోల్డర్ కీహోల్ సర్జరీ

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవికి షోల్డర్ కీహోల్ సర్జరీఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేతికి పట్టీతో కనిపించడంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. సోషల్ మీడియాలో పలు ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొట్టగా, ఆయనకు ఏమైనా గాయమైయిందా? రాబోయే ప్రాజెక్టులపై ప్రభావం ఉంటుందా? అనే చర్చలు మొదలయ్యాయి. అయితే రూమర్స్ కి తావులేకుండా చిరంజీవి స్వయంగా ఎక్స్‌ (X) వేదికగా స్పందిస్తూ స్పష్టత ఇచ్చారు.

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్శివకార్తికేయన్ కొత్త చిత్రం సెయాన్. శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది. గ్రాండ్ రూరల్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి “సెయాన్” అనే శక్తివంతమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. 2026లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ స్పెక్టకిల్‌గా నిలిచేలా ఎమోషన్స్, మాస్ ఎలిమెంట్స్, వినోదాన్ని మేళవిస్తూ ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులువాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.
