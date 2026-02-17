మార్చి 3వ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత - ఎందుకో తెలుసా?
మార్చి మూడో తేదీన శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా మార్చి 3వ తేదీన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆలయ అధికారులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఆగమ శాస్త్ర నిబంధనల ప్రకారం గ్రహణానికి ఆరు గంటల ముందుగా ఆలయ ద్వారాలను మూసివేయడం సంప్రదాయంగా ఉంది. దీంతో మార్చి 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3.20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణం ఉండటంతో, అదే రోజు ఉదయం 9 గంటలకే ఆలయం తలుపులు మూసివేస్తారు. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం 7.30 గంటలకు ఆలయాన్ని తిరిగి తెరుస్తారు. దీంతో సుమారు 10.30 గంటల పాటు శ్రీవారి దర్శనాలు నిలిచిపోనున్నాయి.
ఆలయ తలుపులు తర్వాత శుద్ధి, పుణ్యహవచనం వంటి వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, రాత్రి 8.30 గంటల నుంచి భక్తులను సర్వదర్శనానికి అనుమతిస్తారని తితిదే అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. గ్రహణం కారణంగా ఆ రోజు నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలతో పాటు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను కూడా రద్దు చేశారు.
ఇదే రోజు కుమారధార తీర్థం ముక్కోటి ఉత్తసావుల కూడా జరుగనున్నాయని వాటికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ మార్పులు గమనించి భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రను తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని తితిదే సూచించింది.