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  4. Staff’s tip helps identify Madurai jewellery heist suspect, 2 held; key accused on the run
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (09:21 IST)

మదురై తనిష్క్ జ్యూవెలరీ భారీ చోరీని పట్టించిన టాటూ

tatto
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (09:21 IST)
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మదురై బైపాస్ రోడ్డులోని తనిష్క్ జ్యువెలరీలో ఈ నెల 11వ తేదీ రాత్రి జరిగిన భారీ చోరీ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిని చేతికి ఉన్న టాటూ పట్టించింది. ఈ చోరీకి ముందు ప్రధాన నిందితుడు నిషాంత్ కృష్ణ మూడుసార్లు రెక్కీ నిర్వహించినట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. 
 
సాధారణ వినియోగదారుడిలా ఒక్కోసారి ఒక్కో గెటప్‌లో వచ్చాడు. ఆభరణాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయి, భద్రత ఎలా ఉంది, పారిపోయేందుకు అవకాశాలు ఇలా అన్నీ గమనించాడు. షోరూం ప్రారంభించి అప్పటికి కేవలం 2 వారాలే. దీపావళికి బంగారాన్ని పెద్ద మొత్తంలో అమ్ముకోవచ్చని ఆశపడిన షోరూం యాజమాన్యం.. అసంపూర్తిగా, భద్రత సరిగాలేని భవనంలో వ్యాపారం మొదలు పెట్టింది. దీన్నే అవకాశంగా మలచుకోవాలని తొలిసారిగా దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు ఈ గ్రాడ్యుయేట్. 
 
సీసీ కెమెరాలకు సైతం చిక్కకుండా ముఖానికి, ఒంటికి ముసుగు, నిండా నల్లటి దుస్తులు, వేలిముద్రలు పడకుండా చేతులకు తొడుగులతో భవనం వెనకవైపు ఉన్న ఇనుప చువ్వల ద్వారా పైకెక్కి మొదటి అంతస్తులోకి వచ్చాడు. లాకర్ల జోలికి వెళ్లలేదు. కేవలం డిస్‌ప్లేలో ఉన్న వివిధ ఆభరణాల్ని తాను తెచ్చుకున్న డఫ్ బ్యాగులో పట్టేంతగా నింపుకొన్నాడు. కళ్లముందు నగలు మిగిలే ఉన్నా.. బ్యాగులో పట్టకపోవడంతో వదిలేశాడు. 
 
అప్పటికి ఆ అంతస్తులో 42 నుంచి 43 కిలోల బంగారముంది. నిర్మాణంలో ఉన్న లిఫ్టు మార్గంలో ఉన్న తాడుతోనే కిందికి దిగి సులువుగా పారిపోయాడు. తాళం పగులగొట్టకుండా, ఆయుధాలు వాడకుండానే పనికానిచ్చాడు. చోరీ జరిగిందని మరుసటిరోజు నిర్వాహకులకు తెలిసింది. ఓ కస్టమర్ పెళ్లి కోసం అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన నగలు సైతం కనిపించలేదు. ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. షోరూం లోపల, బయట వివిధ ప్రాంతాల్లోని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీలు చూశారు. నిందితుడు ముసుగుతోనే మాడకుళం రోడ్డువైపు ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్లినట్లు పోలీసులు గమనించారు. అయితే, అతని చేతికివున్న టాటూ ఆధారంగా  ప్రధాన నిందితుడుని పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
మరోవైపు, తన ప్రియురాలు, యూట్యూబర్ మీనాక్షి ద్వారా నగల్ని ఎక్కడెక్కడ దాచారో పోలీసులు తెలుసుకున్న మదురై మాడకుళంలోని ఇంట్లో, దగ్గరలోని కొండ ప్రాంతంలో దాచిన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అవి ఆరు కేజీల వరకు ఉన్నాయి. మీనాక్షితో పాటు చోరీకి సహకరించాడని నిషాంత్ తండ్రి, ఆటో డ్రైవర్ అయిన సురేష్‌ను సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మిగిలిన సొత్తుతో నిషాంత్ పరారీలో ఉన్నాడు. 
 
చివరగా అతని ఫోన్ సిగ్నల్ మదురై సమీపంలోని తిరుప్పాలై, ఆ తర్వాత తిరుప్పూర్ నుంచి అందిది. అతని కోసం తొమ్మిది బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. నిందితుడి ఇల్లున్న పళంగనాథం ప్రాంతంలోనూ సోదాలు చేస్తున్నారు. అతనికి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులపై కూడా నిఘా పెట్టారు. పొల్లాచ్చి, హైదరాబాద్ తదితర నగరాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ఈ చోరీ కేసులో తనిష్క్ జ్యూవెలరీలో పని చేసే ఉద్యోగుల హస్తమున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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