ప్రజా మద్దతు చూస్తుంటే.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తాం.. స్టాలిన్ ధీమా
అధికార కూటమి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రగాఢ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) నేతృత్వంలోని కూటమి ఇంతకుముందు 200కి పైగా నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధిస్తుందని అంచనా వేసింది. అయితే, కొలత్తూరు నియోజకవర్గం నుండి పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న స్టాలిన్, ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ప్రజల మద్దతు స్థాయిని, సభలకు హాజరవుతున్న జనసందోహాన్ని బట్టి చూస్తే, మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఏ ప్రతిపక్ష శక్తి కూడా తమను ఓడించలేదని, తమ కూటమి ప్రత్యర్థుల గురించి పట్టించుకోదని స్టాలిన్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత ప్రజా మద్దతు, జనసందోహం చూస్తుంటే మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లోనూ గెలుపు ఖాయమనిపిస్తోంది. తమిళనాడులో మా లౌకిక ప్రగతిశీల కూటమి గెలుస్తుంది. మాకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని పార్టీలు చేతులు కలిపినా ఎవరూ విజయం సాధించలేరని స్టాలిన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తప్పకుండా క్లీన్ స్వీప్ చేస్తామని స్టాలిన్ అన్నారు.