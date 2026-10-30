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  4. State Election Commission grants permission for pension distribution in AP, but conditions apply.
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (16:00 IST)

ఏపీలో పింఛన్ల పంపిణీకి ఎన్నికల సంఘం అనుమతి ... కానీ, షరతులు వర్తిస్తాయ్...

pension distribution
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (16:00 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నవంబరు నెల ఒకటో తేదీన సామాజిక పింఛన్ల పంపికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే, ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నందున షరతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం పింఛన్లు పొందుతున్న లబ్దిదారులకు మాత్రమే పింఛన్లు పంపిణీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. 
 
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోవుంది. అందువల్ల పింఛన్ల లబ్దిదారుల జాబితాలో ఎలాంటి కొత్త పేర్లను చేర్చరాదని, అలాగే, పింఛను మొత్తంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయరాదని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. నగదు విత్‌డ్రా చేయడం నుంచి పంపిణీ చేసే వరకు మొత్తం ప్రక్రియను ఆధీకృత ప్రభుత్వ సిబ్బంది మాత్రమే చేపట్టాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేసింది. 
 
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి సమర్పించిన ప్రతిపాదనను పరిశీలించిన తర్వాత ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పింఛన్ల పంపిణీ విషయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని కమిషన్ హెచ్చరించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలగకుండా లబ్దిదారులకు పింఛన్లు అందేందుకు మార్గం సుగమమైంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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