బలమైన గాలులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు.. పిడుగుపాటుకు మహిళలు మృతి
మార్కాపురం జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో మంగళవారం నాడు బలమైన గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షం అతలాకుతలం చేసింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మహిళలు మరణించగా, చెట్లు నేలకూలాయి. విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. రహదారి పక్కన ఉన్న దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి.
బోడపాడు గ్రామంలో జరిగిన ఒక విషాద సంఘటనలో, పొలంలో పనిచేస్తుండగా పిడుగు పడటంతో ఒంటెరు పుల్లమ్మ అనే మహిళ మరణించింది. అదే గ్రామంలో జరిగిన మరొక ఘటనలో, తుఫాను సమయంలో ఒక కోళ్ల ఫారం సమీపంలోని గోడ కూలిపోవడంతో 50 ఏళ్ల చింతగుంట్ల కుమారి మరణించింది.
దోర్నాల ప్రాంతంలో ఈ ప్రకృతి విపత్తు తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. అక్కడ కురిసిన భారీ వర్షాలు, పెనుగాలుల ధాటికి చెట్లు నేలకూలాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయాయి. దీంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. కడప రాజూపల్లిలోని స్థానిక మైలురాయిగా పేరొందిన నాగుల మీరా దర్గా ఆవరణలో ఉన్న 130 ఏళ్ల నాటి వేపచెట్టు, ఈ తుఫాను ధాటికి వేళ్లతో సహా పెకిలించుకుపోయి నేలకూలింది.
శ్రీశైలం రహదారి వెంబడి ఉన్న పలు దుకాణాల పైకప్పు రేకులు బలమైన గాలులకు ఎగిరిపోవడంతో ఆ దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. అధికారులు నష్టాన్ని అంచనా వేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. మరోవైపు, వాతావరణ పరిస్థితులు ఇంకా అస్థిరంగానే కొనసాగుతుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.