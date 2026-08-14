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  4. Stree Shakti: ఆగస్టు 15 నాటికి ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న స్త్రీ శక్తి పథకం
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (21:54 IST)

Stree Shakti: ఆగస్టు 15 నాటికి ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న స్త్రీ శక్తి పథకం

Stree Shakti
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (21:54 IST)
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Stree Shakti
మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయాన్ని కల్పించడం ద్వారా వారి ఆర్థిక సాధికారతకు కొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చిన స్త్రీ శక్తి పథకం, ఆగస్టు 15 నాటికి ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. రోజుకు సగటున 24 లక్షల మంది మహిళలు ప్రయాణిస్తుండటంతో, ఈ పథకానికి మహిళల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి వివిధ వర్గాలకు చెందిన మహిళలు 87 కోట్ల సార్లు ప్రయాణించారు. 
 
మహిళల ప్రయాణం కోసం ప్రభుత్వం రోజుకు రూ. 8.53 కోట్ల రాయితీని అందిస్తోంది. అమలులోకి వచ్చిన ఈ ఏడాది కాలంలో, ప్రభుత్వం ఈ పథకం కోసం రూ. 3,095 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఏపీఎస్సార్టీసీకి చెందిన ఎక్స్‌ప్రెస్, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, పల్లెవెలుగు, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ అనే ఐదు రకాల బస్సులలో స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు చేయబడుతోంది. మొత్తం 9,978 ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సులలో, 76 శాతం లేదా 7,631 బస్సులను ఈ పథకం కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
 
దేవాలయాలకు నడిపే ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులలో ప్రయాణించే మహిళలకు కూడా ప్రభుత్వం ఈ సదుపాయాన్ని కల్పించింది. ఈ పథకం ప్రారంభానికి ముందు, ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులలో మహిళల వాటా 40 శాతంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ వాటా 62 శాతానికి పెరిగింది. ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే మహిళల సంఖ్య కూడా 9.47 లక్షల నుండి 24 లక్షలకు పెరిగింది. ఈ పథకం పరిధిలోకి వచ్చే బస్సులలో ప్రయాణికుల ఆక్యుపెన్సీ (సీట్ల వినియోగం) 93 శాతానికి చేరుకుంది.
 
స్త్రీ శక్తి పథకం మహిళల ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించడమే కాకుండా, వారికి విద్య, ఉపాధి, వైద్య సేవలు, వ్యాపారం ఇతర అత్యవసర అవసరాలకు సంబంధించిన సేవలను పొందడంలో కూడా తోడ్పడింది. కళాశాలలకు వెళ్లే మహిళలకు, చిన్నపాటి వ్యాపారాల కోసం గ్రామాలు, పట్టణాల మధ్య ప్రయాణించే వారికి, అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే వారికి ఈ పథకం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా నిలిచింది. 
 
మహిళలు తమ ఆధార్ కార్డును చూపించడం ద్వారా రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా ప్రయాణించవచ్చు. తెలంగాణ, కర్ణాటకలలో ఇలాంటి పథకాలు నాలుగు రకాల బస్సులలో అమలు చేయబడుతుండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఐదు రకాల బస్సులలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. 
 
ఈ పథకం అమలు తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గాయని అధికారులు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. చాలా మంది ప్రజలు షేర్డ్ ఆటోలు, ప్రైవేట్ వాహనాలపై ఆధారపడటం తగ్గించి, ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సులను ఎంచుకోవడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలలో స్పష్టమైన తగ్గుదల నమోదైనట్లు అంచనా వేయబడింది.
 
స్త్రీ శక్తి' పథకం అమలులోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం మహిళా లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి సమావేశం కానున్నారు. రాజధానిలోని పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. పరేడ్ గ్రౌండ్ నుండి ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయానికి 'స్త్రీ శక్తి' పథకం లబ్ధిదారులతో కలిసి ఆయన బస్సులో ప్రయాణిస్తారు. 
 
క్యాంప్ కార్యాలయంలో మహిళా లబ్ధిదారులతో కలిసి 'హై-టీ' (అల్పాహార విందు)లో పాల్గొనే ముఖ్యమంత్రి, పథకం అమలు తీరు, వారికి అందిన ప్రయోజనాలు మరియు వారి అనుభవాల గురించి వారితో చర్చిస్తారు. అలాగే, ఈ పథకంపై వారి అభిప్రాయాలు మరియు సూచనలను కూడా ఆయన అడిగి తెలుసుకుంటారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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