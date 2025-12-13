రాష్ట్రంలో స్త్రీ శక్తి పథకం విజయం : ఆర్టీసీ ఎండీ తిరుమల రావు
రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అమలుచేస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకం విజయవంతమైందని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమల రావు అన్నారు. విజయవాడలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ రావుతో కలిసి పాల్గొన్నారు.
ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలను క్రమంగా పరిష్కరిస్తూ వస్తున్నట్లు చెప్పారు.
గతంలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనంతో అనేక సమస్యలు వచ్చాయన్న ఎండీ.. కూటమి ప్రభుత్వ సహకారంతో సమస్యలన్నింటినీ క్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో పలు సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో తీర్చుతున్నామన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు విజయవంతం చేశారన్న ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు.. స్త్రీ శక్తి పథకం సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అభినందించినట్లు చెప్పారు. స్త్రీ శక్తి పథకం విజయవంతం చేయడంలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, గ్యారేజీ సిబ్బంది కృషి అమోఘమని ప్రశంసించారన్నారు.
ఇటీవలకాలంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు 7శాతం పెరిగాయన్న ద్వారకా తిరుమలరావు.. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో మాత్రం ప్రమాదాలు 9 శాతం తగ్గాయన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు అంగీకరించడంతో ఆర్టీసీలో 7 వేల మందికి పదోన్నతులు వచ్చాయని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు విలీనం తర్వాత ఈహెచ్ఎస్ రద్దు చేయగా.. ఈ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించిందన్నారు.