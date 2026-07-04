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  4. Students Protest Proposed Liquor Sales at Visakhapatnam Beaches
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (21:52 IST)

వైజాగ్ బీచ్ షాక్స్ వల్ల నేరాలే కాదు వారికి అసౌకర్యం.. రోడ్డెక్కిన విద్యార్థులు

beach shacks
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (21:48 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (21:52 IST)
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beach shacks
వైజాగ్ తీర ప్రాంతంలోని బీచ్ షాక్‌ల ద్వారా మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతినిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తూ, విశాఖపట్నంలోని మద్దిలపాలెం జంక్షన్ వద్ద ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ (పీడీఎస్‌వో) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు శనివారం నిరసన తెలిపారు. 
 
పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం, ఆదాయాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా జీవో నెం. 362 ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనను వారు వ్యతిరేకించారు. బీచ్‌లలో మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల ప్రజల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లవచ్చని, నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు ఆరోపించారు. ఈ ప్రతిపాదన వల్ల మద్యం సంబంధిత నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అలాగే బీచ్‌లను సందర్శించే కుటుంబాలు, విద్యార్థులకు అసౌకర్యం కలుగుతుందని పీడీఎస్‌వో జిల్లా కార్యదర్శి లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. 
 
మద్యం అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై ఆధారపడటం అనేది సుస్థిర అభివృద్ధికి ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదని  లక్ష్మి ఆరోపించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో సహాయ కార్యదర్శి జానకితో పాటు ఇతర విద్యార్థులు పాల్గొని, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలపై పూర్తి నిషేధం విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. 
 
విశాఖపట్నం సామాజిక వాతావరణంపై ఈ ప్రతిపాదిత విధానం ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని ఆరోపిస్తూ, దీనిని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆ సంస్థ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
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సెల్వి

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