Students: పాదాలకు విద్యార్థులచేత మసాజ్ చేసుకున్న టీచర్.. వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బండపల్లి గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల నుండి ఒక షాకింగ్ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇందులో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు హాయిగా కూర్చుని ఫోన్లో మాట్లాడుతుండగా, ఇద్దరు విద్యార్థినులు పాఠశాల సమయంలో ఆమె పాదాలకు మసాజ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు.
ఈ వీడియోలో ఉపాధ్యాయురాలు కాళ్ళు చాచి కుర్చీపై కూర్చుని ఉండగా, పాఠశాల యూనిఫాం ధరించిన విద్యార్థులు ఆమెకు నేరుగా నేలపై కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తరగతి సమయంలో ఇలా విద్యార్థుల చేత సేవలు చేయించుకుంటున్న ఆ టీచర్పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఈ సంఘటన, ప్రభుత్వ సంస్థలలో అధికార దుర్వినియోగం, గిరిజన విద్యార్థుల పట్ల ఆ టీచర్ వ్యవహరించిన తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వీడియో ఆన్లైన్లో కనిపించిన వెంటనే, సీతంపేటలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (ఐటీడీఏ) అధికారులు వెంటనే దీనిపై దృష్టి సారించారు.
ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ పవార్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్ దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు. విచారణ జరిగే వరకు ఉపాధ్యాయుడిపై సస్పెన్షన్ నోటీసు జారీ చేశారు. ఈ చర్య సరికాదని పేర్కొంటూ అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.