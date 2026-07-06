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  4. Sugali Preethi Case: Sugali Preethi's mother lodges a police complaint against Deputy CM Pawan Kalyan.
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (23:57 IST)

సుగాలి ప్రీతి కేసు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన సుగాలి ప్రీతి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు

Pawan kalyan
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (23:57 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (00:00 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన సుగాలి ప్రీతి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. 2017లో కర్నూలు లోని ఓ ప్రైవేటు స్కూలులో సుగాలి ప్రీతి ఆత్మహత్య కేసు విషయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ రోజుకోరకంగా మాట్లాడుతున్నారని మృతురాలి సుగాలి ప్రీతి తల్లి పార్వతీదేవి గన్నవరం పోలీసులకు కంప్లైట్ చేసారు.
 
తన కుమార్తె మృతిని పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయంగా వాడుకున్నారనీ, ఆయనపై చీటింగ్ కేసుతో పాటు నమ్మకద్రోహం కేసు కూడా పెట్టాలని ఆమె డిమాండ్ చేసారు. తమ కుమార్తె మరణంపై పవన్ కల్యాణ్ రోజుకో రకంగా మాట్లాడుతున్నారనీ, ప్రీతిని మానభంగం చేసి చంపేసారని ఒకసారి, ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా చేసారని ఆమె విమర్శించారు. తమ కుమార్తె కేసు విషయంలో తమకు న్యాయం చేయాలని మేము ఎప్పుడు డిమాండ్ చేస్తే, పవన్ కల్యాణ్ మీడియాలో మాట్లాడుతారని చెప్పారు. తమకు నమ్మకద్రహం, ఆదివాసీ బిడ్డపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆమె పోలీసులకు ఇచ్చిన కంప్లైంటులో ఆమె పేర్కొంది.
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ఐవీఆర్

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