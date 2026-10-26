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  4. supreme court shock to raghurama krsihnam raju ove bank loan case
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (15:47 IST)

రఘురామకృష్ణంరాజుకి తీరిన నోటిదూల -రూ.237 కోట్ల బ్యాంకుల కుంభకోణం కేసులో సుప్రీం షాక్

supreme court
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (15:47 IST)
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టీడీపీ నేత, ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణంరాజుకి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. రూ.237 కోట్ల మేర బ్యాంకులను మోసం చేసి, నిధులను పక్కదారి పట్టించిన కేసులో తనపై ఉన్న సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను రద్దు చేయాలంటూ (క్వాష్ పిటిషన్) వేసిన అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. ఇన్నాళ్లూ మీడియా ముందుకు వచ్చి నీతులు వల్లించిన రఘురామకృష్ణంరాజు ఆర్థిక అక్రమాలు, బ్యాంకుల దోపిడీ బండారం సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో పూర్తిగా బట్టబయలైంది.
 
ఇండ్ భారత్ పవర్ జెన్‌కామ్ లిమిటెడ్ (ఏ1) పేరుతో పవర్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, వ్యాపార అవసరాల కోసం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్షియం నుంచి ర‌ఘురామ‌ రూ.237.84 కోట్లు రుణాలుగా పొందారు. ఈ రుణ నిధులను అసలు ప్రాజెక్టులకు వాడకుండా, నకిలీ కొనుగోలు పత్రాలు, తప్పుడు అకౌంట్లను సృష్టించి గ్రూప్ కంపెనీలకు మళ్లించారని బ్యాంకులు ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేశాయి. ఈ భారీ కుంభకోణంపై రంగంలోకి దిగిన సీబీఐ.. రఘురామకృష్ణంరాజు, ఇతర డైరెక్టర్లపై ఐపీసీ సెక్షన్లు 120-బీ (కుట్ర), 420 (మోసం), 467, 468, 471 (ఫోర్జరీ, నకిలీ పత్రాల సృష్టి)తో పాటు అవినీతి నిరోధక చట్టం (పీసీ యాక్ట్) కింద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసింది. 
 
జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా, జస్టిస్ శీల్ నాగులతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఆర్థిక నేరాల విచారణలో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని తేల్చిచెప్పింది. గతంలో మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం దర్యాప్తు అధికారి 16 వారాల్లోగా పూర్తిస్థాయి విచారణను పూర్తి చేసి, చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలన్న ఉత్తర్వులను యధాతథంగా సమర్థించింది. రాఘు రామకృష్ణంరాజుతో పాటు ఇండ్ భారత్ పవర్ జెన్‌కామ్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లు కనుమూరు ఇందిరా ప్రియదర్శిని, రమాదేవి, దుంపల మధుసూధన రెడ్డి, అంబేడ్కర్ రాజ్‌కుమార్ గంటా, నారాయణ ప్రసాద్ తదితరులు దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషన్లన్నింటినీ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.
 
పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ దవే వాదిస్తూ.. ఫోరెన్సిక్ నివేదిక ఆధారంగానే ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారని, స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల వాదనలను హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని చెప్పగా, 'ఈ వాదనలను హైకోర్టులోనే ఎందుకు వినిపించలేదు?' అని జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా ధర్మాసనం నేరుగా ప్రశ్నించింది. గతంలో ఈ సీబీఐ కేసును రద్దు చేయాలని మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా.. ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు ప్రాథమిక దశలో ఉన్నందున జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు పిటిషన్లను కొట్టివేసి, సీబీఐకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. దీంతో మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లిన రఘురామకృష్ణంరాజు గ్యాంగ్‌కు అక్కడ కూడా గట్టి షాక్ తగిలింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో సీబీఐ విచారణ వేగవంతమై, రఘురామకృష్ణంరాజు కటకటాలపాలయ్యే రోజులు దగ్గరపడ్డాయని స్పష్టమవుతోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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