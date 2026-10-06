మలేరియా మాత్ర వేసున్న బాలిక : సుమోటాగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పోలవరం జిల్లాలో మలేరియా నివారణ మాత్ర వేసుకున్న ఏడేళ్ల బాలిక మృత్యువాతపడింది. ఈ కేసును అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు సుమోటాగా స్వీకరించింది. ఈ కేసు దర్యాప్తును నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆదేశించింది. దీంతో ఈ విషాద ఘటనపై జరుగుతున్న విచారణ ప్రక్రియ న్యాయస్థానం పర్యవేక్షణలోకి వచ్చింది.
పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలం గొల్లగూడెం గ్రామంలో గత నెలలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ ప్రాంతంలో మలేరియా కేసులు వెలుగు చూడటంతో ఆరోగ్య సిబ్బంది సెప్టెంబరు 1న మలేరియా నివారణ డ్రైవ్ చేపట్టారు. లక్ష్మీపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది 71 మందికి క్లోరోక్విన్ మాత్రలు పంపిణీ చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే, రెండో తరగతి చదువుతున్న మాదివి జమున (7) అనే కోయ గిరిజన బాలికకు కూడా మాత్ర ఇచ్చారు. అది వేసుకున్న కొన్ని గంటలకే ఆ చిన్నారి అస్వస్థతకు గురై మరణించింది. ఈ ఘటనలో జమునతో పాటు మరో 52 మంది గ్రామస్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
వీరిలో ఎక్కువ మంది చిన్నారులే. వారిని వెంటనే ఆసుపత్రులకు తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం వీరిలో 28 మందిని తెలంగాణలోని భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, వారంతా కోలుకుని మరుసటి రోజే డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసినట్లు, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ నివేదిక కోసం దర్యాప్తు అధికారులు ఎదురుచూస్తున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.
జమున మృతికి, ఇతర గ్రామస్థుల అస్వస్థతకు కచ్చితమైన కారణం తెలుసుకోవడంలో ఈ ఫోరెన్సిక్ నివేదిక కీలకం కానుంది. పంపిణీ చేసిన మందులు లేదా వాటి బ్యాచ్ లో ఏమైనా లోపం ఉందా? అనేది ఈ నివేదికతో స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు జోక్యంతో దర్యాప్తు ప్రక్రియ మరింత పకడ్బందీగా జరగనుంది.