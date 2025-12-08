Survey: సర్వేలో బాలకృష్ణపై హిందూపూర్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు?
ఏపీలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో ఇటీవల, ఆ ఛానల్ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హిందూపూర్ నుండి ఫలితాలను విడుదల చేసింది. 2024లో ఆయన ఇప్పటివరకు అత్యధిక మెజారిటీతో హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించారు. సర్వేలో, 47.4 శాతం మంది ప్రతివాదులు ఆయన పనితీరును ఓకే అని, 18.4 శాతం మంది బాగుంది అని, 5.3 శాతం మంది చాలా బాగుంది.. అని అన్నారు. ఇది మొత్తం 71.1 శాతం సంతృప్తినిచ్చింది. ఈ సర్వే బాలకృష్ణ పట్ల సానుకూలతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
అయితే, 15.8 శాతం మంది ఆయనను చెడుగా, 13.2 శాతం మంది చాలా చెడ్డగా రేట్ చేశారు. బాలకృష్ణ నటుడిగా మరియు శాసనసభ్యుడిగా పని చేస్తారని, నియోజకవర్గ విధులకు తక్కువ సమయం కేటాయిస్తారని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఆయన ముగ్గురు పిఏలను నియమించారు. ఆయన భార్య వసుంధర తరచుగా హిందూపూర్ సందర్శిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కొంతమంది నివాసితులు ఇప్పటికీ ఆయన మాట వినడం లేదని భావిస్తున్నారు.
అదే విధంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు, హిందూపూర్ ఓటర్లలో 57.9 శాతం మంది ఆయన పనితీరును ఓకే అని, 18.4 శాతం మంది బాగుంది అని, 15.8 శాతం మంది చాలా బాగుంది అని రేట్ చేస్తున్నారు. 7.9 శాతం మంది మాత్రమే దీనిని చెడ్డగా భావిస్తున్నారు. ఎవరూ దీనిని చాలా చెడ్డగా రేట్ చేయలేదు. ఇక ఏపీలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి కూడా స్థిరమైన ఆమోదం లభించింది. 50 శాతం మంది దీనిని సరే అని, తరువాత 15.8 శాతం మంది దీనిని మంచిగా, 5.3 శాతం మంది దీనిని చాలా బాగుందని అన్నారు. దాదాపు 21.7 శాతం మంది దీనిని చెడ్డగా రేట్ చేసారు.
ఇదే సర్వే జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా అంచనా వేసింది. హిందూపూర్లో, 55.3 శాతం మంది ఆయనను సరే అని, 7.9 శాతం మంది ఆయనను చాలా మంచిగా రేట్ చేసారు. ఎవరూ ఆయనను చాలా మంచిగా రేట్ చేయలేదు. మరోవైపు, 31.6 శాతం మంది ఆయనను చెడ్డగా, 5.3 శాతం మంది చాలా చెడ్డగా రేట్ చేసారు, ఇది మిశ్రమ ప్రజాభిప్రాయాన్ని సూచిస్తుంది.