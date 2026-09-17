సీబీఎస్ఈ బాస్కెట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్న ఎస్వీఐఎస్ అండర్-14 బాలుర జట్టు
తిరుపతి: ప్రముఖ నటుడు, విద్యావేత్త డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు స్థాపించిన తిరుపతిలోని శ్రీ విద్యానికేతన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్(ఎస్వీఐఎస్) క్రీడా విభాగంలో మరో అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్-7 ఛాంపియన్షిప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎస్వీఐఎస్ అండర్-14 బాలుర బాస్కెట్బాల్ జట్టు విజేతగా నిలిచి సత్తా చాటింది. రెండు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి వచ్చిన 188 జట్లతో పోటీపడిన ఈ జట్టు ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో పంజాబ్లో జరగనున్న సీబీఎస్ఈ జాతీయ బాస్కెట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్లో ఎస్వీఐఎస్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు అర్హత సాధించింది.
ఈ క్లస్టర్ విజయం పాఠశాల స్థాయిలో ఎస్వీఐఎస్ క్రీడా కార్యక్రమాల పెరుగుతున్న బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధమైన శిక్షణ, అంకితభావంతో కూడిన కోచింగ్ మరియు అత్యుత్తమ క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల మద్దతుతో విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేలా పాఠశాల సన్నద్ధం చేస్తోంది. సీబీఎస్ఈ జాతీయ బాస్కెట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ సెప్టెంబర్ 29 నుంచి అక్టోబర్ 6, 2026 వరకు పంజాబ్లోని బటిండాలో జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్ల నుంచి అర్హత సాధించిన జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ జాతీయ స్థాయి టోర్నమెంట్ యువ క్రీడాకారులకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్రశ్రేణి పాఠశాల జట్లతో పోటీ పడే అవకాశాన్ని కల్పించడంతో పాటు, ఒక సువిశాలమైన వేదికపై అమూల్యమైన అనుభవాన్ని పొందేందుకు దోహదపడుతుంది.
ఈ విజయంపై శ్రీ విద్యానికేతన్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ఈడీ మరియు ధర్మకర్త శ్రీ వినయ్ మహేశ్వరి మాట్లాడుతూ, “ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని అత్యంత బలమైన జట్లతో ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పోటీపడి, మా అండర్-14 జట్టు క్లస్టర్ ఛాంపియన్గా నిలవడం మాకు ఎంతో గర్వకారణం. క్రీడా ప్రయాణపు తొలి దశలోనే మా క్రీడాకారులు అద్భుతమైన క్రమశిక్షణ, సంయమనం మరియు జట్టు స్ఫూర్తిని కనబరిచారు. కేవలం టైటిల్ సాధించడమే కాకుండా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో వారు గొప్ప అథ్లెట్లుగా ఎదిగేందుకు ఉపయోగపడే పోటీ అనుభవాన్ని, పరిజ్ఞానాన్ని పొందడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇదే ఉత్సాహంతో జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో అడుగుపెడుతున్న జట్టు మొత్తానికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు” అని ఆయన అన్నారు.
సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్ ఛాంపియన్షిప్లలో ఇప్పటికే తమ విభాగాల్లో ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన అండర్-17 బాలుర, అండర్-19 బాలుర మరియు అండర్-19 బాలికల వాలీబాల్ జట్ల విజయాల తర్వాత, ఈ బాస్కెట్బాల్ జట్టు సాధించిన విజయం ఈ సీజన్లో ఎస్వీఐఎస్ క్రీడా ప్రతిభను మరింతగా బలపరిచింది.