రూ.1.50 కోట్లు నిధులిస్తా.. గ్రామ సర్పంచ్ పదవి ఇవ్వండి : స్వామీజీ ప్రతిపాదన
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అనేక గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవాలు జరుగుతున్నాయి. మరికొందరు ధనవంతులు మాత్రం డబ్బుతో గ్రామ సర్పంచ్ పదవిని కొనేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ స్వామీజీకి కూడా గ్రామ సర్పంచ్ పదవిపై వ్యామోహం కలిగింది. దీంతో ఆయన గ్రామ ప్రజల ముందు ఓ ప్రతిపాదన పెట్టారు. గ్రామ సర్పంచ్ పదవి తనకు ఇస్తే రూ.1.50 కోట్లు నిధులు ఇస్తానంటూ బహిరంగ ఆఫర్ ప్రకటించారు. పైగా, ఈ డబ్బును నేరుగా గ్రామ పంచాయతీ బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. స్వామీజీ చేసిన ప్రకటన ఇపుడు గ్రామంలోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగు చూసిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జిల్లాలోని మడకశిర మండలం, చందకచర్ల గ్రామంలో భూమానంద ఆశ్రమం ఉంది. ఈ ఆశ్రమం వ్యవస్థాపకుడు ధనుంజయ స్వామీజీ ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గ్రామస్థులంతా కలిసి తనను ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్ ఎన్నుకుంటే, గ్రామాభివృద్ధి కోసం సొంతంగా రూ.1.50 కోట్లు అందిస్తానని ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా గ్రామ పంచాయతీ బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గ్రామంలో నెలకొన్న పలు మౌలిక సమస్యలను పరిష్కరించడానికే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ధనుంజయ స్వామీజీ తెలిపారు. పంచాయతీ ఖాతాలో జమ చేసే రూ.1.50 కోట్ల నిధులతో గ్రామంలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం, రక్షిత తాగునీటి సౌకర్యం, సరైన మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ ఏర్పాటు, వీధి దీపాల నిర్వహణతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుస్తామని ఆయన వివరించారు. గ్రామాన్ని అన్ని రంగాల్లో ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
ఈ ఏకగ్రీవ ఎన్నికకు సహకరించాల్సిందిగా ప్రధాన రాజకీయ పక్షాలను కోరనున్నట్లు స్వామీజీ వెల్లడించారు. గ్రామంలో ఎలాంటి రాజకీయ విభేదాలు, ఘర్షణలు లేకుండా గ్రామాభివృద్ధే ధ్యేయంగా అంతా ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా టీడీపీ, వైసీపీలతో పాటు ఇతర స్థానిక రాజకీయ నాయకులను స్వయంగా కలిసి మద్దతు కోరనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పాటు వార్డు సభ్యులందరినీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే, గ్రామ జనాభా ప్రాతిపదికన ప్రభుత్వం రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక నిధులను అందజేస్తుంది. ధనుంజయ స్వామీజీ ప్రకటించిన రూ.1.50 కోట్లకు తోడు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకం కూడా తోడైతే గ్రామానికి భారీగా నిధులు సమకూరే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. రాజకీయాలకు అతీతంగా వ్యక్తిగత నిధులతో గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త ఇలా ముందుకొచ్చి సర్పంచ్ పదవి కోసం ప్రకటన చేయడం జిల్లా రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.