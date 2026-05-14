  4. Tadepalligudem SI, who demanded a bribe of ₹70,000 for a lovers' marriage, was caught by the ACB
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (18:37 IST)

ప్రేమికుల పెళ్లి విషయంలో రూ. 70 వేల లంచం అడిగిన ఎస్సై, ACBకి పట్టించారు

చట్టాన్ని పరిరక్షించాల్సిన అధికారులే అడ్డం తిరిగి అడ్డగోలుగా లంచాలు బొక్కేస్తూ అవినీతి నిరోధకశాఖ అధికారులకు చిక్కుతున్న ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం పోలీసు స్టేషనులో ఇలాగే దొరికిపోయారు అక్కడి ఎస్సై, కానిస్టేబుల్. అసలు విషయం ఏంటంటే... ఓ ప్రేమ జంట పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నది.
 
ఈ క్రమంలో వారు ఎస్సైను సంప్రదించగా.. ఆయన న్యాయం చేయాల్సింది పోయి వారిని బెదిరించి తనకు రూ. 70 వేలు లంచం ఇస్తే సరే లేదంటే వ్యవహారం మరోలా వుంటుందని అన్నట్లు సమాచారం. దానితో ఆ జంట ఏసిబి అధికారులను కలిసి తమ గోడు విన్నవించుకున్నారు. బాధితులు పోలీసు స్టేషనులో ఎస్సై నాగరాజు, కానిస్టేబుల్ బాలకృష్ణకు లంచం డబ్బు ఇస్తుండగా ఏసీబి అధికారులు వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు.
