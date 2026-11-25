పోలింగ్ కేంద్రాలకు మహిళా కార్యకర్తలు.. కారం పొడి ప్యాకెట్లను జేబుల్లో లేదా చీరల్లో ఉంచుకోండి..
కొన్ని నెలల క్రితం, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్, అధికారంలో ఉన్నవారిని హెచ్చరిస్తూ పుష్ప సినిమాలోని రాపా రాపా డైలాగ్ను ప్రస్తావించి వివాదానికి దారితీశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, నరసరావుపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ నాయకుడు శ్రీనివాస రెడ్డి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లే మహిళా కార్యకర్తలు తమ వెంట కారం పొడి ప్యాకెట్లను ఉంచుకోవాలని, ఎవరైనా వారిని బెదిరించినా లేదా ఇబ్బంది పెట్టినా వాటిని ఉపయోగించాలని ఆయన సూచించారు.
" మీ జేబుల్లో లేదా చీరల్లో కారం పొడి ప్యాకెట్లను ఉంచుకోండి. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వస్తే, వారిపై దాడి చేయండి (కొట్టండి). ఏమీ కాదు, నేనున్నాను. భయపడకండి" అని ఆయన మహిళా కార్యకర్తలతో అన్నారు.
పల్నాడు జిల్లాలోని ఈ మున్సిపాలిటీలో నవంబర్ 26న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొత్తం 48 వార్డులు ఉన్న ఈ మున్సిపాలిటీలో, ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. నవంబర్ 30న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.
అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), వైసీపీ అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసేటప్పుడు టీడీపీ ఇబ్బందులు సృష్టిస్తోందని, వారి నామినేషన్లను తిరస్కరించేలా ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, అధికార పార్టీ ఎన్నికల్లో మోసాలకు పాల్పడి, ఫలితాలను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలని చూస్తోందని విమర్శించారు. 18, 19 వార్డుల్లో వైసీపీ గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, టీడీపీ ఆ వార్డులపైనే ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మొత్తం 48 వార్డుల్లో మెజారిటీ స్థానాలను వైసీపీ గెలుచుకుంటుందని, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవిని కూడా దక్కించుకుంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
అయితే, ఎన్నికల సమయంలో శాంతిభద్రతల సమస్యలకు చరిత్ర ఉన్న పల్నాడు వంటి సెన్సిటివ్ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం, పోలింగ్ సమయంలో మళ్లీ హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.