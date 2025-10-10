శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (19:53 IST)

బంధువు గిందువు జాన్తానై.... మా పార్టీ అభ్యర్థే ముఖ్యం : తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్

talasani srinivas yadav
హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ బంధువు. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎవరికి మద్దతిస్తారన్న ఆసక్తికర చర్చ తెలంగాణ రాజకీయ నేతల్లో జరుగుతోంది. దీనిపై మాజీ మంత్రి తలసాని శుక్రవారం క్లారిటీ ఇచ్చారు. 
 
'నవీన్ యాదవ్‌తో నాకు బంధుత్వం ఉన్నమాట నిజమే. గతంలో అతనికి రాజకీయంగా కొన్ని సూచనలు కూడా ఇచ్చాను. కానీ ఇపుడు పరిస్థితులు వేరు. నేను భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను. అలాంటపుడు మా పార్టీ అభ్యర్థిని కాదని వేరే వారికి ఎలా మద్దతిస్తాను' అని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రశ్నించారు. తాను పార్టీ మారుతున్నట్టు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని, బీఆర్ఎస్‌లోనే ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నానని, తలసాని గుర్తుచేశారు. ఆర్టీసీ బస్సు చార్జీల పెంపునకు వ్యతిరేకంగా గురువారం కేటీఆర్‌తో కలిసి బస్ భవన్‌కు వెళ్లిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తుచేశారు. తన విధేయత ఎప్పటికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకేనని, జూబ్లీహిల్స్‌లో తమ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గెలుపు కోసమే మేమంతా పని చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
కాగా, బీఆర్ఎస్‌కు చెందిన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మృతితో ఈ స్థానానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతను బరిలోకిదించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవీన్ యాదవ్‌ పేరును ఏఐసీసీ ఖరారు చేసింది. దీంతో ఈ ఎన్నిక కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. 

Sarath Kumar: అప్పటికి ఇప్పటికి నాలో ఎలాంటి మార్పు లేదు: శరత్ కుమార్

Sarath Kumar: అప్పటికి ఇప్పటికి నాలో ఎలాంటి మార్పు లేదు: శరత్ కుమార్కథలో ముఖ్య భాగమయ్యే పాత్రలు చేయడానికి ఇష్టపడతాను. డైరెక్టర్ కీర్తిశ్వరన్ గారు డ్యూడ్ కథ చెప్పారు. కథ అద్భుతంగా వుంది. ప్రదీప్ కి అంకుల్ గా కనిపిస్తాను. నా పాత్ర కథలో చాలా క్రూషియల్. చాలా కొత్త పాయింట్. ఒక ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఒక మేటర్ జరిగితే సొసైటీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందనే కోణంలో డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు అని శరత్ కుమార్ తెలిపారు.

Sri Vishnu: ఛార్మినార్, ఇరానీ చాయ్ చుట్టూ సాగే కథతో అమీర్‌ లోగ్ ఫస్ట్ లుక్

Sri Vishnu: ఛార్మినార్, ఇరానీ చాయ్ చుట్టూ సాగే కథతో అమీర్‌ లోగ్ ఫస్ట్ లుక్ఈ క్రమంలో హీరో శ్రీ విష్ణు చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయించిన అమీర్‌ లోగ్ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను లాంచ్ చేసిన అనంతరం నటుడు శ్రీ విష్ణు టీంకి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలిపారు. అమీర్‌ లోగ్ పేరుతో ఉన్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ చూస్తుంటే.. ముగ్గురు స్నేహితుల చుట్టూ తిరిగే ఓ వినోదాత్మకమైన కథ అని తెలుస్తోంది.

Vishwak Sen: వినోదాల విందుకి హామీ ఇచ్చేలా విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ టీజర్

Vishwak Sen: వినోదాల విందుకి హామీ ఇచ్చేలా విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ టీజర్కథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్ర టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. అనుదీప్ దర్శకత్వంలో వినోదం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో తెలిపేలా 'ఫంకీ' టీజర్ ఎంతో హాస్యభరితంగా, ఓ విందు భోజనంలా ఉంది.

Shivaji : ప్రేమకు నమస్కారం లో మహాదేవ నాయుడుగా శివాజి

Shivaji : ప్రేమకు నమస్కారం లో మహాదేవ నాయుడుగా శివాజిఇటీవల లిటిల్‌హార్ట్స్‌ చిత్రంతో యూట్యూబ్‌ సన్సేషన్‌, మీమ్‌ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ మౌళి తనూజ్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ కోవలోనే యూట్యూబ్‌లో వీడియోలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకున్న యూట్యూబ్‌ సన్సేషన్‌ షణ్ముఖ్‌ జస్వంత్‌ హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'ప్రేమకు నమస్కారం' ఉల్క గుప్తా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గ్లింప్స్ వచ్చిన స్పందన అనూహ్యం.

ఓటీటీలోకి వచ్చిన మారుతి టీం ప్రొడక్ట్ త్రిబాణధారి బార్బరిక్

ఓటీటీలోకి వచ్చిన మారుతి టీం ప్రొడక్ట్ త్రిబాణధారి బార్బరిక్ఇక ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్ట్స్ ఫ్లాట్ ఫాంలో ఈ రోజు (అక్టోబర్ 10) నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. సత్య రాజ్, వశిష్ట ఎన్ సింహా, ఉదయ భాను, సాంచీ రాయ్, క్రాంతి కిరణ్ వంటి వారు నటించిన ఈ మూవీకి ఇన్ ఫ్యూజన్ బ్యాండ్ సంగీతాన్ని అందించింది. చాలా ఏళ్లకు ఉదయభాను కనిపించడం, నటించడం, మాస్ సాంగ్‌కు స్టెప్పులు వేయడంతో జనాల్లో ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ పెరిగింది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.
