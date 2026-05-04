శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన టీవీకే కార్యకర్తలు.. వారి మొక్కులు ఫలించాయిగా..
తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం ప్రారంభం కాగా, తమిళనాడు నలుమూలల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో యాత్రికులు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం కోసం తిరుమలకు తరలివచ్చారు. వీరిలో చాలామంది తమ రాకను ఎన్నికల ప్రక్రియతో ముడిపెట్టారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయానికి, 26,000 మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయాయి. భక్తుల తాకిడి కొనసాగుతుండటంతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లోని అదనపు నిరీక్షణ ప్రాంతాలలో యాత్రికులకు వసతి కల్పించడం ప్రారంభించింది.
ముఖ్యంగా స్పష్టమైన ధోరణులు లేదా తుది ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత, రాత్రికి యాత్రికుల సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. తిరుమల తెల్లవారుజాము నుండే భక్తుల ప్రవాహంతో కిటకిటలాడింది. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో తాము చేసుకున్న మొక్కులను తీర్చుకునేందుకే వచ్చామని పలువురు యాత్రికులు తెలిపారు.
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేతో పాటు ఇతర వివిధ రాజకీయ పార్టీల మద్దతుదారులు క్యూలలో నిలబడి ఉన్నవారిలో కనిపించారు. ముఖ్యమైన సందర్భాలలో తిరుమలను సందర్శించడం తమిళ భక్తులలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారమని పలువురు యాత్రికులు పేర్కొన్నారు.
భక్తులు తమ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను కలిగి ఉండే స్వేచ్ఛ వారికి ఉన్నప్పటికీ, ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎటువంటి రాజకీయ భావ వ్యక్తీకరణకు అనుమతి లేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు తగినంత మంది నిఘా, భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు.