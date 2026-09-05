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  4. Tanuku Couple Jumps Into Godavari With Two Children
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (12:40 IST)

ఇద్దరు పిల్లలతో గోదావరిలో దూకేసిన దంపతులు.. కారణం ఏంటి?

Godavari
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (12:40 IST)
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తణుకు దంపతులు తమ ఇద్దరు పిల్లలతో గోదావరిలో దూకేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే... తణుకుకు చెందిన శ్రీనివాస్ (45), అతని భార్య పద్మిని (42) తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి చించినాడ వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకారు. మత్స్యకారులు పద్మినిని రక్షించి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. 
 
ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం పాలకొల్లులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శ్రీనివాస్, ఆ ఇద్దరు పిల్లల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఈ ఘటనకు కారణమై ఉండవచ్చని ప్రాథమిక సమాచారం సూచిస్తోంది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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