ఇద్దరు పిల్లలతో గోదావరిలో దూకేసిన దంపతులు.. కారణం ఏంటి?
తణుకు దంపతులు తమ ఇద్దరు పిల్లలతో గోదావరిలో దూకేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే... తణుకుకు చెందిన శ్రీనివాస్ (45), అతని భార్య పద్మిని (42) తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి చించినాడ వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకారు. మత్స్యకారులు పద్మినిని రక్షించి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.
ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం పాలకొల్లులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. శ్రీనివాస్, ఆ ఇద్దరు పిల్లల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఈ ఘటనకు కారణమై ఉండవచ్చని ప్రాథమిక సమాచారం సూచిస్తోంది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.