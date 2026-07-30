  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. TATA AIG Named as Implementing Insurance Partner for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Nine Andhra Pradesh Districts for Kharif 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (00:27 IST)

2026 ఖరీఫ్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 9 జిల్లాల్లో పీఎంఎఫ్‌బీవైని అమలు చేసే బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ

Farmers
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (00:30 IST)
google-news
విజయవాడ: 2026 ఖరీఫ్ సీజన్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తొమ్మది జిల్లాల్లో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనను (పీఎంఎఫ్‌బీవై) బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమలు చేయనుంది. అనకాపల్లి, బాపట్ల, చిత్తూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కృష్ణ, కర్నూలు, ఎన్‌టీఆర్, పార్వతిపురం మన్యం, ఎస్‌పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలు వీటిలో ఉన్నాయి.
 
స్కీము కింద నోటిఫై చేసిన పంటలను సాగు చేస్తున్న రైతులను పథకంలో ఎన్‌రోల్ చేసేందుకు టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తోడ్పాటు అందిస్తుంది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పంట సంబంధ రిస్కుల నుంచి ఎదురయ్యే ఆర్థిక ప్రభావాలను అధిగమించేందుకు, జీవనోపాధిని సంరక్షించుకునేందుకు పీఎంఎఫ్‌బీవైలో చేరడం వల్ల రైతులకు ఎంతగానో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
 
బ్యాంకులు, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు (సీఎస్‌సీ) లేదా నేరుగా అధికారిక పీఎంఎఫ్‌బీవై వెబ్‌సైట్ ద్వారా రైతులు ఎన్‌రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కటాఫ్ తేదీలోగా తమకు వర్తించే ప్రీమియంను చెక్ చేసుకుని,  ఎన్‌రోల్‌మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయొచ్చు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, కీటకాలు, వ్యాధుల వల్ల తలెత్తే పంట నష్టాల నుంచి రైతులకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా పీఎంఎఫ్‌బీవై పంట బీమా పథకాన్ని అందిస్తున్నాయి. 
About Writer
ఐవీఆర్
తర్వాతి కథనం
Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్

Vikranth: హారర్ కామెడీ చిత్రంలో హీరో విక్రాంత్

Vikranth: హారర్ కామెడీ చిత్రంలో హీరో విక్రాంత్సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో తనకుంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్. ఈ సినిమాలో విక్రాంత్ నటనకు మంచి పేరొచ్చింది. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఓటీటీల్లోనూ ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది. డిస్నీ హాట్ స్టార్, ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా 200 మిలియన్స్ మినిట్స్ వ్యూస్ దక్కించుకుని కొన్ని వారాల పాటు ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ సినిమా విజయం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో హీరో విక్రాంత్ ప్రస్తుతం పలు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు.

Sam C.S : సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు 100వ సినిమా మైలురాయి

Sam C.S : సామ్ సి. ఎస్. 39వ పుట్టినరోజు 100వ సినిమా మైలురాయి'విక్రమ్ వేద', 'కైతి', 'ఓడియన్', 'పుష్ప 2: ది రూల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు తమిళ, తెలుగు మరియు మలయాళ చిత్రాలలో ఆయన అందించిన హృద్యమైన బాణీలు మరియు గంభీరమైన నేపథ్య సంగీతానికి కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి. 'రాపో23', 'మహావతార్ పరశురామ్' వంటి చిత్రాల నిర్మాణ బృందాలు, సోనీ మ్యూజిక్ సౌత్ వంటి లేబుల్స్ ఆయన విభిన్న శైలులలో కనబరిచిన నిరంతర సృజనాత్మకతను ప్రశంసిస్తూ పోస్టర్లను విడుదల చేశాయి.

NTR: ఐ యామ్ గేమ్ ట్రైలర్ గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది: ఎన్టీఆర్

NTR: ఐ యామ్ గేమ్ ట్రైలర్ గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది: ఎన్టీఆర్దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం 'ఐ యామ్ గేమ్' ట్రైలర్ ఎన్టీఆర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భగా సోషల్ మీడియాలో స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ''#ఐయామ్‌గేమ్ ట్రైలర్‌లోని ఆ ఫైరీ వైబ్ నాకు బాగా నచ్చింది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఎంతో గ్రిప్పింగ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా సాగింది. నా సోదరుడు దుల్కర్ మరో స్పెషల్ మూవీతో వస్తున్నారని నమ్మకం కలిగింది. తనకి మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అతనితో పాటు మొత్తం చిత్ర బృందానికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!" అని ట్వీట్ చేశారు.

Sumanth: న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రీమియర్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది: సుమంత్

Sumanth: న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రీమియర్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది: సుమంత్సుమంత్‌ హీరోగా ఈవిన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన యూనిక్ థ్రిల్లర్‌ ‘న్యూటన్స్‌ థర్డ్‌ లా’. రాజేశ్‌ కర్ణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని కె.హరీశ్‌ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 31న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమా ప్రిమియర్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ యాక్షన్ రియాక్షన్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

MS Raju: అక్కడకు వెళితే దెయ్యాలున్నాయనే వైబ్రేషన్ కు గురయ్యా: ఎంఎస్ రాజు

MS Raju: అక్కడకు వెళితే దెయ్యాలున్నాయనే వైబ్రేషన్ కు గురయ్యా: ఎంఎస్ రాజుఅగధ చిత్రం కోసం ఎన్నో రాష్ట్రాలు తిరిగాను. ఛతీష్ ఘడ్ కూడా వెళ్లాను. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి- ప్రేక్షకులు ఇది వరకు ఎప్పుడూ చూడని ఎపిసోడ్స్ తో ‘అగధ’ డిజైన్ చేశాను- విశ్వంలో ఎన్నో శక్తులున్నాయి. మూఢ నమ్మకాలు, అలాంటి గ్రామాలు, ప్రజల్ని సందర్శించాను. అక్కడ ఊహించని అనుభూతి ఎదురయిందని.. చిత్ర దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు షూటింగ్ అనుభవాలను వీడియో రూపంలో పంచుకున్నారు.