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గిరిజన గ్రామంలో తాగు నీటి కొరత.. ఖాళీ బిందెలతో మహిళల నిరసన
అనకాపల్లి జిల్లా, రవికమతం మండలం, చిమలపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని తాటిపర్తి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళలు, తమ గ్రామంలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక తాగునీటి కొరతను ఎలుగెత్తి చాటేందుకు శుక్రవారం ఖాళీ బిందెలతో నిరసన తెలిపారు. 48 గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఈ గ్రామం గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్రమైన తాగునీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఏకైక సురక్షిత తాగునీటి ట్యాంక్ శిథిలావస్థకు చేరిందని, అది ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Tatiparthi Tribal Women
అంతేకాకుండా, క్రమం తప్పకుండా క్లోరినేషన్ చేయకపోవడం వల్ల సరఫరా అవుతున్న నీరు సురక్షితంగా లేదు. తరచుగా విద్యుత్ అంతరాయాల వల్ల నీటి సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతోంది. దీనితో తాగునీటి కోసం మహిళలు దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి సహజ నీటి ఊట వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. గ్రామంలోని నాలుగు చేతి పంపులు పనిచేయకుండా పోవడంతో, వారికి సురక్షితమైన తాగునీటి కోసం ఎటువంటి నమ్మదగిన వనరు లేకుండా పోయింది.
జల్ జీవన్ మిషన్ కింద ప్రతి ఇంటికీ పైపుల ద్వారా తాగునీరు అందిస్తామని హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ దిశగా ఎటువంటి పురోగతి లేదని స్థానికులు తెలిపారు. నీటి నాణ్యత అధ్వానంగా ఉండటం తమ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తమ తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కొత్త నీటి ట్యాంకును నిర్మించాలని కోరుతూ, బోయిన సుజాత, బోయిన గంగమ్మ, సెగ్గి లక్ష్మి తదితర గ్రామస్తులు రవికమతం మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తాము ఎదుర్కొంటున్న సురక్షిత తాగునీటి కొరత సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా వుందన్నారు. ఇంకా ఖాళీ బిందెలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
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