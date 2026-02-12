మిస్టర్ కొలికపూడి పార్టీ లేకుంటే వ్యక్తిగతంగా మనమంతా జీరో : టీడీపీ ఏపీ చీఫ్ పల్లా హెచ్చరిక
పార్టీ నేతలకు ముఖ్యంగా, తిరువూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్కు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏపీ శాఖ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పార్టీ లేకుంటే వ్యక్తిగతంగా మనమంతా జీరో అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గత కొన్ని రోజులుగా ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి వ్యవహారశైలిపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇవి పార్టీకి తీవ్ర నష్టం చేకూర్చేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు కొలికపూడికి పల్లా శ్రీనివాస్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పార్టీ లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా జీరో అనే విషయాన్ని గుర్తించి నడుచుకోవాలని హితవు పలికారు.
పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటి ప్రవర్తిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు. పలుమార్లు మందలించినా పద్దతి మార్చుకోకుండా తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తే పార్టీ.. ఎమ్మెల్యేగా గుర్తించడం మానేస్తుందని పల్లా శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. వాట్సాప్లో పిచ్చి స్టేటస్లతో ఎవరిపై పోరాటం చేస్తున్నారని పల్లా నిలదీస్తూనే సున్నితంగా మందలించారు.
దీనికి కొలికపూడి సమాధానమిస్తూ, అనుభరాహిత్యంతో పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయని వివరణ ఇచ్చారు. సీనియర్లు తనకు మార్గనిర్దేశం చేయాలని ఆయన కోరారు.