గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026 (16:43 IST)

మిస్టర్ కొలికపూడి పార్టీ లేకుంటే వ్యక్తిగతంగా మనమంతా జీరో : టీడీపీ ఏపీ చీఫ్ పల్లా హెచ్చరిక

kolikapudi palla srinivas
పార్టీ నేతలకు ముఖ్యంగా, తిరువూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్‌కు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏపీ శాఖ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పార్టీ లేకుంటే వ్యక్తిగతంగా మనమంతా జీరో అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
గత కొన్ని రోజులుగా ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి వ్యవహారశైలిపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇవి పార్టీకి తీవ్ర నష్టం చేకూర్చేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు కొలికపూడికి పల్లా శ్రీనివాస్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. పార్టీ లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా జీరో అనే విషయాన్ని గుర్తించి నడుచుకోవాలని హితవు పలికారు. 
 
పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటి ప్రవర్తిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు. పలుమార్లు మందలించినా పద్దతి మార్చుకోకుండా తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తే పార్టీ.. ఎమ్మెల్యేగా గుర్తించడం మానేస్తుందని పల్లా శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. వాట్సాప్‌లో పిచ్చి స్టేటస్‌లతో ఎవరిపై పోరాటం చేస్తున్నారని పల్లా నిలదీస్తూనే సున్నితంగా మందలించారు. 
 
దీనికి కొలికపూడి సమాధానమిస్తూ, అనుభరాహిత్యంతో పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయని వివరణ ఇచ్చారు. సీనియర్లు తనకు మార్గనిర్దేశం చేయాలని ఆయన కోరారు. 

Vishwak Sen: గత రెండు చిత్రాలలో పాటలు మెప్పించలేదు. ఫంకీ కి అన్నీ కుదిరాయి : విశ్వక్ సేన్

Vishwak Sen: గత రెండు చిత్రాలలో పాటలు మెప్పించలేదు. ఫంకీ కి అన్నీ కుదిరాయి : విశ్వక్ సేన్వైవిధ్యమైన చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కథానాయకుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఫంకీ'. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక.

చిక్కుల్లో ప్రముఖ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. ఎందుకో తెలుసా?

చిక్కుల్లో ప్రముఖ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. ఎందుకో తెలుసా?ప్రముఖ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మొదటి భార్య రంజన ఝా బీహార్ రాష్ట్ర మహిళా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉదిత్ నారాయణ్, ఆయన ఇద్దరు సోదరులతో పాటు, ఆయన రెండో భార్య పైనా ఆరోపణలు చేశారు. 1996లో చెకప్ కోసం తనను వారంతా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారని, అక్కడ తన అనుమతి లేకుండానే గర్భాశయాన్ని తొలగించారని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

Senior Naresh: హగ్ డే కంటే కిస్ డే అయితే బాగుండేది: సీనియర్ నరేశ్

Senior Naresh: హగ్ డే కంటే కిస్ డే అయితే బాగుండేది: సీనియర్ నరేశ్ఈరోజు ఓ ఆసక్తికర సంఘటన హే భగవాస్ సినిమా వేడుకలో జరిగింది. స్టేజీపైన యాంకర్, నటి కూడా పాల్గొన్నారు. సుహాస్, శివానీ నగరం, సీనియర్ నటుడు నరేష్, యాంకర్ స్రవంతి ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించారు. స్టేజీపైన నరేశ్ మాట్లాడుతూ, అమ్మా మీ ఇద్దరిని హగ్ చేసుకోవాలనుంది. కానీ మీరు చీరలో వున్నారు. ఇటీవలే ఒక సంఘటన (శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్) తర్వాత చాలా మంది స్టేజ్ మీద చీరలే కట్టుకుంటున్నారు, అది మన భారతీయ సంస్కృతి.

Lavanya Tripathi: నేను గర్భవతిని. మూడు నెలల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశా : లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల

Lavanya Tripathi: నేను గర్భవతిని. మూడు నెలల్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేశా : లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెలలావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ జంటగా ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద నాగ మోహన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’. ఈ సినిమాకి తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు. మార్చి 6న ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా బుధవారం నాడు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ‘సతీ లీలావతి’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్‌కు సంబంధించిన ఓ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు.

Priyanka Chopra: వారణాసి కోసం రాజమౌళికి కండిషన్ పెట్టిన ప్రియాంకా చోప్రా

Priyanka Chopra: వారణాసి కోసం రాజమౌళికి కండిషన్ పెట్టిన ప్రియాంకా చోప్రామహేష్ బాబు తో ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వారణాసి లో ప్రియాంకా చోప్రా జోనాస్ భాగమయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఓ విషయాన్ని తన వ్యక్తిగత సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్తను షేర్ చేసుకుంది. అదేమిటంటే తనకు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డాన్స్ చేసే అవకాశాన్ని ఈ సినిమాలో కల్పించాలని అడిగినట్లు తెలిపింది.

Watch More Videos

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండి

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండిబెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా మీ వ్యాలెంటైన్స్ డే వేడుకలను మరింత అర్ధవంతంగా చేసేందుకు, ప్రత్యేకంగా కూర్చిపెట్టిన తన వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో సంసిద్ధంగా ఉన్నది. రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్‌లు మొదలుకుని, స్వయంసంరక్షణ ట్రీట్స్, ఫ్రెండ్‌షిప్ వేడుకలు, ఆలోచించి చేసే పనుల వరకు, వేడుకలు చేసుకోవటాన్ని అమెజాన్ ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం చేస్తోంది. తాజా పూల డెలివరీలు మొదలుకుని, నోరూరించే చాక్లెట్లు, ఫ్యాషన్ ఫార్వార్డ్ లుక్స్, స్మార్ట్ టెక్, మూడ్‌ను సిద్ధం చేసే గృహాలంకరణ వరకు ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున విస్తృత శ్రేణి సెలక్షన్‌ను కనుగొనండి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com