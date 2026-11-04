కడప - విజయనగరం మేయర్ పీఠాలపై పసుపు జెండా రెపరెపలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ సారథ్యంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీ చైర్మన్లు, కార్పొరేషన్ మేయర్ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. అలాగే, 90 శాతానికిపైగా వార్డులను దక్కించుకుంది. ముఖ్యంగా, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన కడప, విజయనగరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పీఠాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. వైకాపా కంచుకోటగా భావించే కడపలో సైతం పసుపు జెండా 30 యేళ్ల తర్వాత రెపరెపలాడింది.
కడప నగరపాలక సంస్థ మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి మాట్లి సువర్ణను ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. ఆమె తన సమీప వైకాపా అభ్యర్థి దీప్తిపై ఏకంగా 65,588 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. సువర్ణకు మొత్తం 1,31,615 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఇక్కడ 66 డివిజన్లకు గాను టీడీపీ58 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా, వైకాపా కేవలం రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది. బీజేపీ 4, జనసేన 2 డివజన్లలో గెలుపొందింది.
అలాగే, విజయనగరం మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి అవనాపు భార్గవి 18,787 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. ఇక్కడి మొత్తం 62 డివిజన్లలో టీడీపీ 35, జనసేన 6, బీజేపీ 3 స్థానాల్లో గెలుపొందగా, వైకాపా 16 డివిజన్లలో సరిపెట్టుకుంది. మరో రెండు స్థానాల్లో ఇతురులను విజేతలుగా నిలిపారు.
ఈ రెండు కార్పొరేషన్లలోనే కాకుండా తిరుపతి, చిత్తూరు, గుంటూరు, మచిలీపట్నం, విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, ఏలూరు, కర్నూలు వంటి అనేక నగర పాలక సంస్థల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులే మేయర్ పీఠాలను దక్కించుకుని చరిత్ర సృష్టించారు.