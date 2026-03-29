రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా టీడీపీ గెలిచితీరాలి : సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి ఎన్నికలు జరిగినా తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచి తీరాలి అని పార్టీ కార్యకర్తలకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. టీడీపీ 40వ ఆవిర్భావ వేడుకల సందర్భంగా మంగళగిరిలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆదివారం వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
టీడీపీ కోసం ఎంతోమంది కార్యకర్తలు త్యాగాలు చేశారని, ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారన్నారు. విజయాలే కాదు.. సంక్షోభాలు, సవాళ్లనూ టీడీపీ చూసిందన్నారు. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా పార్టీని ఎవరూ ఏమీ చేయలేకపోయారని.. ఇకపైనా చేయలేరన్నారు.
'సమర్థంగా పనిచేసే కార్యకర్తలకే పార్టీలో గుర్తింపు ఉంటుంది. వారి త్యాగాలను విస్మరిస్తే చాలా ప్రమాదం. ఏ ఎన్నికలు జరిగినా.. టీడీపీ గెలవాలి. ఈ విషయాన్ని కార్యకర్తలు, నేతలు గుర్తుంచుకోవాలి. అభివృద్ధి కొనసాగాలి. వైకుంఠపాళీ రాజకీయాలు ఇటు పార్టీకి.. అటు రాష్ట్రానికి చాలా నష్టం. ప్రతి విషయంలో టీడీపీ బ్రాండ్ ఉండాలి.
గత 2004లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే తెలుగుజాతి, 2019లో విజయం సాధించి ఉంటే అమరావతి, రాష్ట్రం ఏ స్థాయికి వెళ్లేదో ఊహించుకోవాలి. రాజధాని కోసం రైతులు ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా భూములు ఇచ్చారు. టీడీపీపై వారికున్న నమ్మకానికి అది నిదర్శనం. పెట్టుబడులకు రాష్ట్రం ఇప్పుడు గమ్యస్థానం మారింది. టీడీపీ బలంగా ఉంటేనే రాష్ట్రం బలంగా ఉంటుంది. పార్టీ గెలుపే రాష్ట్రం గెలుపు' అని చంద్రబాబు అన్నారు.