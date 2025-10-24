ఎవరినీ పార్టీ ఆఫీసుకు పిలవొద్దు.. అమరావతికి వచ్చాక వాళ్ల సంగతి తేలుస్తా... నేతలపై బాబు ఫైర్
కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన పార్టీ నేతలపై టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ ఎంపీ చిన్న, తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్ రావుల మధ్య రాజకున్న వివాదం పార్టీకి చెడ్డపేరు తెచ్చేలా ఉంది. ఈ ఇద్దరు నేతలు బహిరంగంగా పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
పైగా, స్థానిక అంశాలపై మొదలైన ఈ వివాదం, సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యక్తిగత దూషణల వరకు వెళ్లడంతో పార్టీ పరువుకు భంగం వాటిల్లుతోందని అధిష్టానం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు, ఈ వ్యవహారంపై టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇద్దరు నేతలను పిలిచి సర్దిచెబుతానన్న పల్లా ప్రతిపాదనను ఆయన తిరస్కరించినట్టు తెలిసింది. తాను యూఏఈ నుంచి తిరిగి రాగానే ఈ అంశంపై స్వయంగా దృష్టిసారిస్తానని చంద్రబాబు స్పష్టం చేసినట్టు సమాచారం.
పార్టీలో కొందరు నేతలు బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించడం సరికాదని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. క్రమశిక్షణ రేఖ దాటితే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించినట్టు తెలుస్తోంది. ఏవైనా సమస్యలు, అభిప్రాయభేదాలు ఉంటే పార్టీ అంతర్గత వేదికలపై చర్చించుకోవాలి తప్ప, ఇలా బహిరంగంగా రచ్చ చేయడం పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తుందని ఆయన హితవు పలికారు.
తిరువూరు నియోజకవర్గంలోని కొన్ని స్థానిక సమస్యలతో ప్రారంభమైన ఈ వివాదం, ఇద్దరు నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీసింది. ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం కేశినేని చిన్ని రూ.5 కోట్లు అడిగారని కొలికపూడి సంచలన ఆరోపణలు చేయడం తెలిసిందే. ఆ మేరకు చిన్ని అనుచరులకు డబ్బు ఇచ్చినట్టు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను తన వాట్సాప్ స్టేటస్గా పెట్టుకుని తీవ్ర కలకలం రేపారు. అందుకు ఎంపీ కేశినేని చిన్ని కూడా ఘాటుగానే స్పందించారు. నిన్నటివరకు తనను దేవుడు అన్న కొలికపూడికి... ఇప్పుడు తాను దెయ్యంలా కనిపిస్తున్నానా అంటూ విమర్శించారు.