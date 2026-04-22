పిఠాపురంలో వివాదం సృష్టించిన ఫ్లెక్సీ.. బయటపడిన టీడీపీ - జనసేన విభేదాలు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ, జనసేన పార్టీ నేతల మధ్య విభేదాలు బయటపడ్డాయి. ముఖ్యంగా, పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఓ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్లీసో సీఎం ఫోటో లేకపోవడాన్ని గమనించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ నేత ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ అక్కడి అధికారులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న జనసేన నేతలు తుమ్మల బాబు, పెండెం దొరబాబులు వర్మతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో పెండెం దొరబాబు, వర్మపైకి దూసుకెళ్లడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇరు పార్టీలో కార్యకర్తలు ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతో అక్కడ గందరగోళం నెలకొంది. ఈ ఘటన ఇరు పార్టీల కార్యకర్తల మధ్య తోపులాటకు, ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది.
ఈ ఘటనపై జనసేన పార్టీ నేత, ముద్రగడ పద్మనాభం కుమార్తె క్రాంతి ఘాటుగా స్పందించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ తీరుపై ఆమె తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పిఠాపురంలో పవన్ కల్యాణ్ పోటీ చేసినప్పటి నుంచి వర్మ వైఖరి వింతగా ఉందని, ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయన రచ్చ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. 'ఫ్లెక్సీలో ఫొటోల గురించి రగడ సృష్టించడం ఏమిటండి? ఈ రెండేళ్లలోనే ఎమ్మెల్యే పవన్ కల్యాణ్ రూ.600 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు నియోజకవర్గానికి తీసుకొచ్చారు. ఇంకా అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. అయినా చీటికీ మాటికీ పవన్ కల్యాణ్ను టార్గెట్ చేయడం సరికాదు' అని క్రాంతి అన్నారు.
పవన్ కల్యాణ్ కేవలం ఎమ్మెల్యే మాత్రమే కాదని, జనసేన అధినేతగా ఎన్డీయేలో భాగస్వామి అనే విషయాన్ని వర్మ గుర్తుంచుకోవాలని ఆమె హితవు పలికారు. వర్మ తీరు కూటమిలో చిచ్చు పెట్టేలా ఉందని, ప్రజల్లో కూడా దీనిపై గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఏమైనా సమస్యలుంటే పార్టీలో అంతర్గతంగా మాట్లాడుకోవాలి కానీ, ఇలా బహిరంగంగా వ్యవహరించి వార్తల్లోకి ఎక్కడం సబబు కాదని సూచించారు. ఇప్పటికైనా వర్మ తన తీరు మార్చుకోవాలని క్రాంతి సలహా ఇచ్చారు.