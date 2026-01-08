కృష్ణా జిల్లాలో కలకలం.. కొడాలి నానిపై కేసు పెట్టిన టీడీపీ నేత కిడ్నాప్
కృష్ణా జిల్లాలో కలకలం చెలరేగింది. వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి నానిపై కేసు పెట్టిన టీడీపీ నేత దుగ్గిరాల ప్రభాకర్ కిడ్నాప్నకు గురయ్యాడు. గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై ఫిర్యాదులు చేసినందుకే ఈ ఘటన జరిగిందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
గుడివాడకు చెందిన టీడీపీ నేత దుగ్గిరాల ప్రభాకర్ బుధవారం ఉదయం 9 గంటలకు తన బైకుపై మచిలీపట్నం వెళుతుండగా పెడన వద్ద కొందరు దుండగులు ఆయనను అడ్డగించి కిడ్నాప్ చేశారు. ఆ తర్వాత నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి సాయంత్రం వరకు నిర్బంధించి బెందిరింపులకు గురిచేసి, అర్థరాత్రి సమయంలో ప్రాణాలతో వదిలివేశారు. అక్కడ నుంచి దుండగుల చేతిలో గాయపడిన బాధితుడు నేరుగా గుడివాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చేరారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కిడ్నాప్ చేసిన దుండగులు తనను చిత్ర హింసలకు గురిచేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారని చెప్పారు. కాగా, ఈ కిడ్నాప్ వెనుక మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని, అబ్కారీ కార్పొరేషన్ మాజీ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి ఉన్నారని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. లిక్కర్ గోదాము, లీజుల వ్యవహారంలో జరిగిన అవినీతిపై కొడాలి నాని, వాసుదేవరెడ్డిలపై పోలీసలుకు తాను గతంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ కేసు ప్రస్తుతం విచారణకు రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాకర్పై వారే దాడి చేయించివుంటారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కేసుపై మాట్లాడేందుకు ప్రభాకర్ నిరాకరిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఈ కిడ్నాప్ వ్యవహారంపై గుడివాడ రెండో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.