మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు : ఆధిక్యంలో కూటమి నేతలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కించారు. అనతరం వార్డులు / డివిజన్ల వారీగా కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం.. అత్యధిక స్థానాల్లో కూటమి ఆధిక్యంలో ఉంది. విశాఖపట్నంలో కూటమి మేయరు అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి, గుంటూరులో కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ, విజయనగరంలో అవనాపు భార్గవి, చిత్తూరులో కఠారి హేమలత, కర్నూలులో విజయ ప్రత్యూష, ఏలూరులో జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు.
మున్సిపాలిటీల్లోనూ కూటమికే ఆధిక్యం దక్కుతోంది. నర్సీపట్నం, పెనుకొండ, వెంకటగిరి, నందిగామ, పలమనేరు, జగ్గయ్యపేట, నందికొట్కూరు, సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట, నూజివీడు, మార్కాపురం, ఎమ్మిగనూరు, మాచర్ల, డోన్, బొబ్బిలి, పలమనేరు, పెద్దాపురం, ఇచ్ఛాపురం, పలాస మున్సిపాలిటీల్లో తెదేపా ముందంజలో కొనసాగుతోంది. అమలాపురం, మడకశిర, నరసాపురం, తిరువూరు, గొల్లప్రోలు, సామర్లకోట, తెనాలి, ముమ్మిడివరం, పిఠాపురం, చిలకలూరిపేట, పుత్తూరు, పెడన, పుట్టపర్తిలో జనసేన.. గిద్దలూరు, ఎలమంచిలిలో భారతీయ జనతా పార్టీలు లీడ్లో ఉన్నాయి.
మరోవైపు, తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కించారు. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం.. అన్ని చోట్లా కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నం(జీవీఎంసీ)లో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణికి 125 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది. జీవీఎంసీలో మొత్తం 747 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు ఉండగా.. టీడీపీకి 351, వైకాపాకు 226, ఇతరులకు 170 ఓట్లు పోలయ్యాయి. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలో 15 పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు ఉండగా.. అన్నీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి రాజ్కుమార్కే పడ్డాయి.