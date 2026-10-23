నల్లచెరువు నుండి జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పరిటాల శ్రీరామ్ నామినేషన్ దాఖలు
తెలుగుదేశం పార్టీ ధర్మవరం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ పరిటాల శ్రీరామ్, శుక్రవారం నాడు కదిరి నియోజకవర్గంలోని నల్లచెరువు నుండి జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (జెడ్పీటీసీ) అభ్యర్థిగా తన నామినేషన్ను దాఖలు చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు పార్టీ అధిష్టానం ఆయనకు అనుమతినివ్వగా, నల్లచెరువు జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పరిటాల శ్రీరామ్ బరిలోకి దిగుతున్నారు.
Paritala Sriram
కొత్తచెరువులోని జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో ఆయన తన నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనతో పాటు కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకట ప్రసాద్, జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎం.ఎస్. రాజు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ను సవరించింది.
దీని ప్రకారం, పోలింగ్ తేదీని నవంబర్ 1కి ఖరారు చేయగా, ఓటింగ్ ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరుగుతుంది. అక్టోబర్ 21న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను అక్టోబర్ 25న మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ప్రకటించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది.
ఒకవేళ అవసరమైతే, నవంబర్ 2న ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 3న ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేథా గురువారం ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తూ, మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సవరించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించారు.