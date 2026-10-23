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  4. TDP, YSRC Workers’ Clashes Continue Over Filing ZPTC, MPTC Nominations
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (10:11 IST)

జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల దాఖలు.. టీడీపీ-వైకాపాల ఫైట్

TDP, YSRC Workers
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (10:11 IST)
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TDP, YSRC Workers
అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ గురువారం రెండో రోజు కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తల మధ్య అక్కడక్కడా ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. వివిధ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల నుంచి తమ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకునేందుకు ప్రత్యర్థి పార్టీల వారు తమ కార్యకర్తలపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఇరు పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. 
 
అన్నమయ్య జిల్లాలోని తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గంలో, పీటీఎం, తంబళ్లపల్లె, పెద్దమండ్యం మండలాల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతుండగా, వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలు తమ పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపించింది. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలోని చిన్నగొట్టిగల్లులో పోలీసుల సమక్షంలోనే టీడీపీ, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. 
 
ఈ ఘటనలో పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలు గాయపడి, రక్తస్రావం జరిగినట్లు సమాచారం. రామచంద్రాపురం మండలంలో, తమ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ ఆరోపించింది. దీనికి నిరసనగా ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు రహదారిపై ఆందోళన చేపట్టడంతో తిరుపతి-పిచుకలవలస మార్గంలో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగింది. 
 
ఇక చిత్తూరు జిల్లా శ్రీరంగరాజపురం మండలంలో, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి శిరీష గురువరెడ్డికి చెందిన నామినేషన్ పత్రాలను ఎవరో లాగేసుకున్నారనే ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఘటన రెండు వర్గాల మధ్య నిరసనలకు, ఘర్షణలకు దారితీసింది. తిరుపతిలో, చిగురువాడకు చెందిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి సుభద్ర, గ్రామస్థుల నుంచి సేకరించిన సుమారు రూ.6,000 విలువైన రూపాయి నాణేలతో నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి వచ్చారు. 
 
స్థానిక సమస్యలను పట్టించుకోకపోవడంపై దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు, తన అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతుగా గ్రామస్థులు ఈ నాణేలను అందించారని ఆమె తెలిపారు. పోలీసులు పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు కొనసాగుతున్నాయి. నామినేషన్ ప్రక్రియ సమయంలో తమ పార్టీ ప్రతినిధులను పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. 
 
తిరుపతి కలెక్టరేట్ వద్ద తన కుమారులు, అభ్యర్థులతో కలిసి నిరసన తెలిపినందుకు, చంద్రగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తిరుపతి ఎంపీ డాక్టర్ మద్దిల గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యంలను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు. చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నానిని కూడా గృహ నిర్బంధం చేసినట్లు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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