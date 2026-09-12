జంక్ఫుడ్.. పిల్లల కడుపులో పరాన్నజీవులు.. అల్ట్రాసౌండ్ తరహా స్కాన్.. టీచర్ ప్రయత్నం సరైందేనా? (video)
జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ద్వారా ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని చిన్నారులకు కళ్లకు గట్టినట్లు చెప్పాలనుకున్న ఓ ఉపాధ్యాయురాలు కొత్త ఐడియాను సీన్లోకి తెచ్చారు. ఆ వీడియోలో, ఉపాధ్యాయురాలు నేలపై కూర్చున్న చిన్న విద్యార్థులను స్కాన్ చేస్తూ కనిపించారు. ఒక నకిలీ తెరపై మిఠాయిలు, చిరుతిళ్లకు, పేగు పరాన్నజీవులకు సంబంధం ఉందని చూపిస్తుంది.
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దీని మద్దతుదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఒక తెలివైన మార్గమని భావిస్తుండగా, అపర్ణా సంజ్ వంటి విమర్శకులు ఇది మానసిక అఘాతాన్ని కలిగిస్తుందని అంటున్నారు. ఇలాంటివి అనైతికమని పేర్కొంటూ, పిల్లల్లో భయం, తప్పుడు సమాచారం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆందోళన ఏర్పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇంకా మానసిక ఆరోగ్య నిపుణుడు సంజయ్ గార్గ్ ఇలాంటి ఉపాయాలు తీవ్రమైన మానసిక హానిని కలిగిస్తాయని పేర్కొంటూ, పిల్లలను భయపెట్టకుండా మెరుగైన పోషకాహార విద్యపై చర్చను రేకెత్తించారు. భారతదేశంలోని ఒక పాఠశాల, విద్యార్థులలో జంక్ ఫుడ్, అధిక స్వీట్ల వాడకాన్ని నిరుత్సాహపరచడానికి చాలా అసాధారణమైన మార్గాన్ని కనుగొన్నారని... పిల్లల కడుపులో పురుగులు ఉన్నట్లు చూపించే ఒక నకిలీ అల్ట్రాసౌండ్ తరహా స్కాన్.. చిన్నారుల మానసిక ఆందోళనకు గురవుతుందని ఆయన చెప్పారు.
దీని వెనుక ఉన్న ఆలోచన చాలా సులభం, క్యాండీ, చిప్స్, చక్కెరతో కూడిన స్నాక్స్ తినే ముందు పిల్లలు రెండుసార్లు ఆలోచించేలా వారిని ఆశ్చర్యపరచడం. పిల్లల ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం ఈ మార్గాన్ని సమర్థించవచ్చా?
ఇది ఒక తెలివైన ఆలోచనా లేదా విద్యార్థులను తప్పుదోవ పట్టించడం నైతిక పరిధిని దాటడమేనా?
మీరేమంటారో చెప్పండి..
A school in India came up with a very unconventional way to discourage junk food and excessive sweets among students: a fake ultrasound style scan showing "worms" inside children's stomach. ????— Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) September 11, 2026
The idea is simple, shock kids into thinking twice before reaching for candy, chips,… pic.twitter.com/FwrqMkWWiP