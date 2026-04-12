ఆదివారం, 12 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 12 ఏప్రియల్ 2026 (20:02 IST)

ఏపీ ఐటీ రంగంలో కీలక పరిణామం - వైజాగ్‌లో ఐబీఎం సేవలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ రంగంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్నాలజీ సంస్థ ఐబీఎం విశాఖపట్టణంలో తన సేవలను ప్రారంభిచనుంది. ఈ మేరకు వైజాగ్‌లో ఐబీఎం సంస్థ బోర్డు తాలూకు ఫోటోను రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఐబీఎంకు వైజాగ్ తరపున స్వాగతం అంటూ పోస్టు చేశారు. ఐబీఎం రాకతో విశాఖలో ఐటీ స్వరూపమే మారిపోనుంది. అలాగే, ఐటీ రంగం కూడా మరింత బలోపేతం కానుందని ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్న విషయం తెల్సిందే. 
 
దాదాపు ఆరేళ్ల విరామం తర్వాత ఐబీఎం తిరిగి విశాఖకు వస్తోంది. ఇందుకోసం సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఐబీఎం ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన కార్యకలాపాల కోసం ఇప్పటికే తమ పేరును నమోదు చేసుకుంది. ఈ కేంద్రం ద్వారా తొలుత 500 మందికిపైగా ఉద్యోగులకు ఉపాధి లభించనుంది. రాబోయే మూడేళ్లలో సుమారు రూ.321 కోట్ల విలువైన ఎగుమతులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు సమాచారం. 
 
రాష్ట్రాన్ని టెక్నాలజీ హబ్‌గా మార్చాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గత జనవరిలో దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌లు ఐబీఎం సీఈవో అరవింద్ కృష్ణతో సమావేశమై రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించిన విషయం తెల్సిందే. 
 
ఈ చర్చల ఫలితంగానే ఇపుడు ఐబీఎం విశాఖలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. గతంలో మధురవాడలో ఐటీ సెజ్‌లో ఐబీఎం కార్యాలయం ఉండేది. ఇపుడు మళ్లీ అక్కడ నుంచే కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడం ద్వారా విశాఖ కీలక ఐటీ గమ్యస్థానంగా మారనుంది. 

కుమార్తె ఆత్మహత్యతో కుంగిపోయిన ఆశా భోంస్లే

కుమార్తె ఆత్మహత్యతో కుంగిపోయిన ఆశా భోంస్లేప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లే ఇకలేరు. 92 యేళ్ల వయసులో ఆమెకు గుండెపోటు, ఛాతిలో ఇన్ఫెక్షన్ సోకడంతో శనివారం రాత్రి ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన ఆమె ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. అయితే, తన గానంతో కోట్లాది మంది హృదయాలను గెలుచుకున్న ఆశా భోంస్లే... నిజ జీవితంలో జరిగిన ఒక తీరని విషాదం ఆమెను జీవితాంతం వెంటాడింది. అదే ఆమె కుమార్తె వర్షా భోంస్లే. ఈ ఘటనతో ఆశా భోంస్లే మానసికంగా కుంగిపోయింది.

గాయని ఆశా భోంస్లే కన్నుమూత - ప్రముఖుల సంతాపం

గాయని ఆశా భోంస్లే కన్నుమూత - ప్రముఖుల సంతాపంప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయని ఆశా భోంస్లే ఆదివారం కన్నుమూశారు. ఆమెకు వయసు 92 సంవత్సరాలు. ముంబైలోని బ్రీచ్‌ క్యాండీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూత.. మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా...

ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూత.. మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా...ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే మృతి చెందారు. 92 ఏళ్ల వయసులో ఆదివారం ముంబైలో తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఆమెను శనివారం బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆశా భోస్లే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చారు. ఇంకా మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా ఆమె మరణించారని డాక్టర్ ప్రతీత్ సమదానీ తెలిపారు.

హీరో శివాజీ దెబ్బతో చీరకట్టులో తిరుగుతున్న అనసూయ (వీడియో)

హీరో శివాజీ దెబ్బతో చీరకట్టులో తిరుగుతున్న అనసూయ (వీడియో)హీరో శివాజీ దెబ్బకు ప్రముఖ యాంకర్ అనసూయ చీరకట్టులోకి మారిపోయారు. ఇటీవల తన భర్తతో కలిసి సంప్రదాయబద్ధంగా పట్టుచీరలో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోను ఓ న్యూస్ చానెల్ తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ శివాజీ దెబ్బతో పట్టుచీరలో తిరుగుతున్న అనసూయ అంటూ క్యాప్షన్ జోడించింది. ఈ పోస్ట్ అనసూయ దృష్టికి చేరడంతో ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు.

ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లేకు తీవ్ర అస్వస్థత - ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్

ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లేకు తీవ్ర అస్వస్థత - ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లే (92) తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శనివారం ఆమెకు గుండెపోటుతో పాటు గుండె ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతూ ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్‌ యూనిట్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రి డాక్టర్ ప్రతీత్ సందానీ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరం

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్వైజాగ్: భారతదేశపు ప్రముఖ సందర్భోచిత, సాయంకాలపు దుస్తుల బ్రాండ్ అయిన సోచ్, వైజాగ్‌లో తమ రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీనితో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంస్థ స్టోర్‌ల సంఖ్య పదకొండుకు చేరింది. సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వైజాగ్, సాయంకాలపు, సందర్భోచిత దుస్తుల కోసం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. 1,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, ఒక ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమం

ఎస్‌బీఐ లైఫ్ యొక్క థాంక్స్ ఏ డాట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమంహైదరాబాద్: భారతదేశపు దిగ్గజ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ లైఫ్ తమ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించే తమ థాంక్స్ ఏ డాట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లను హైదరాబాద్‌ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్‌లో నిర్వహించింది. బ్రెస్ట్ హెల్త్ అనేది సర్వసాధారణంగా చర్చించుకోతగిన విషయమనే అవగాహనను పెంపొందించేందుకు అలాగే నివారణ చర్యల గురించి చర్చించుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడినది.
