Telangana: రైతు భరోసాను నిలిపివేయలేదు.. గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతోంది..
రైతు భరోసా నిలిపివేయబడిందని వస్తున్న పుకార్లు అవాస్తవమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాంటి వాదనలు నిరాధారమైనవని అధికారులు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వాస్తవ తనిఖీ విభాగం ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా వివరణాత్మక వివరణను పంచుకుంది.
రైతు భరోసా పథకం కింద దాదాపు 65 లక్షల మంది రైతులు లబ్ధిదారులు. ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిలిపివేయలేదు. జిల్లాలలో నిజమైన లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనాలు చేరేలా అధికారులు ప్రస్తుతం గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు.
అదే సమయంలో, ఆర్థిక శాఖ ప్రస్తుత లబ్ధిదారుల జాబితాను తిరిగి తనిఖీ చేస్తోంది. రైతు భరోసా గురించి తప్పుదారి పట్టించే పుకార్లు రైతులలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఆన్లైన్లో వ్యాపించే ధృవీకరించని వాదనలను నమ్మవద్దని ఈ పోస్ట్ లబ్ధిదారులను కోరింది. జర్మన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కొత్తపల్లి జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వ్యవసాయ భూమి ఉపగ్రహ మ్యాపింగ్ నిర్వహిస్తోంది. దాదాపు 4 లక్షల ఎకరాలు వాణిజ్య ఉపయోగంలో ఉన్నాయని గ్రౌండ్ సర్వేలు సూచిస్తున్నాయి. దీని వలన ఆ భూస్వాములు రైతు భరోసాకు అనర్హులు అవుతారు.
మ్యాపింగ్ వ్యాయామం ఉపగ్రహ డేటాను క్షేత్ర రికార్డులతో సరిపోల్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, అధికారిక రికార్డుల ఆధారంగా అనర్హులుగా తేలిన లబ్ధిదారులను పథకం జాబితా నుండి తొలగిస్తారు. తొలగించిన తర్వాత అనుమానాలు వున్న రైతులు జిల్లా కలెక్టర్ లేదా జిల్లా స్థాయి రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
గత సంవత్సరం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రైతు భరోసా కార్యక్రమాన్ని తొంభై రోజుల్లో కాకుండా తొమ్మిది రోజుల్లో పూర్తి చేసింది. నిజమైన లబ్ధిదారులు మద్దతును కోల్పోకూడదని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.