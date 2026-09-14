ఖైరతాబాద్ గణేశుడికి గవర్నర్ తొలి పూజ... సీఎం చంద్రబాబు నివాసంలో చవితి వేడుకలు
హైదరాబాద్ నగరంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఖైరతాబాద్లో 70 అడుగుల ఎత్తులో ‘పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి’ కొలువుదీరాడు. ఈ గణేశుడుకి తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, ఆయన సతీమణి జానకి శుక్లా దంపతులు తొలి పూజ చేశారు.
తొలుత మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, కమిటీ సభ్యులు గవర్నర్ దంపతులకు స్వాగతం పలికి విగ్రహం వద్దకు తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం అర్చకులు గవర్నర్ దంపతులతో పూజలు చేయించారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథుడికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ గణేశ్ ఉత్సవాలు మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఖైరతాబాద్ గణేశుడి విగ్రహానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందన్నారు. 72 ఏళ్లుగా ఇక్కడ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం విశేషమన్నారు. ప్రజలంతా గణపతి ఆశీస్సులతో సుభిక్షింగా ఉండాలని గవర్నర్ ఆకాంక్షించారు.
సీఎం చంద్రబాబు నివాసంలో వినాయకచవితి వేడుకలు
మరోవైపు, వినాయకచవితి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాసంలో పూజలు నిర్వహించారు. సతీమణి భువనేశ్వరి, మనవడు దేవాంశ్, కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సీఎం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు ‘ఎక్స్’లో ఫొటోలను ఆయన షేర్ చేశారు. కుటుంబంతో కలిసి నిర్వహించిన గణనాథుడి పూజ ఎంతో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిచ్చిందన్నారు.
'గణపతి జ్ఞానానికి, వివేకానికి, విజయానికి ప్రతీక. ఏ శుభకార్యాన్నైనా వినాయక పూజతో ప్రారంభించడం మన సంప్రదాయం. విఘ్నాలను తొలగించి, సన్మార్గాన్ని చూపే చవితి వేడుకలు మనకు సామాజిక స్పృహ, ఐక్యతను నేర్పిస్తాయి. సమష్టితత్వాన్ని బోధిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి నిలువెత్తు ప్రతీకగా కనిపిస్తాయి. వినాయకుడి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఇంటా సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ఎదురయ్యే విఘ్నాలన్నీ తొలగి.. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా, తెలుగు జాతి వర్థిల్లేలా ఆనందంగా ఉండాలని గణనాథుడిని ప్రార్థించాను. అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు' అని సీఎం పేర్కొన్నారు.