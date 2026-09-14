  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. telangana jana sena party leaders fire on cm revanth reddy cabinet ministers over people issues
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (09:22 IST)

జిల్లాకు ముగ్గురు మంత్రులున్న ఒరింగేదేమీ లేదు : తెలంగాణ జనసేన నేతలు

jana sena party
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (09:22 IST)
google-news
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నప్పటికీ జిల్లాకు ఒరిగిందేమీ లేదని ఆ జిల్లాకు చెందిన జనసేన పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. జిల్లాల్లో ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే పేరుకుని ఉన్నాయని జనసేన అధికార ప్రతినిధి, ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి డా.గడల శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. 
 
జనసేన ఆధ్వర్యంలో శంఖారావం పేరుతో ఖమ్మం నగరంలో ఆదివారం రాష్ట్ర స్థాయి సభ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలోని వనజీవి రామయ్య ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో గడల మాట్లాడుతూ పది అసెంబ్లీ సీట్లు గెలుస్తామని అధికార పార్టీ వారు అంటున్నారని, ఒక్కరు కూడా ఈసారి గెలవరని జోస్యం చెప్పారు. 
 
విపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ హైదరాబాదులో ధర్నా సందర్భంగా పోలీసుల గోళ్లు తగిలాయని యాంటీ సెప్టిక్‌ ఇంజెక్షన్లు తీసుకున్న నాయకులు హత్యాచారానికి గురైన ఆదివాసీ బిడ్డ కుటుంబం క్షోభను పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. సామాజిక తెలంగాణ నినాదంతో శంఖారావం పూరించే ఉద్దేశంతో సభ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. 
 
'అన్నా అంటే నేనున్నా' అని చెప్పుకొని తిరిగిన పొంగులేటి శీనన్న (మంత్రి) తీరిక లేకుండా ఉంటున్నారని, అన్నా అంటే గడల శీనన్న అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్న తీరును పాట రూపంలో వినిపించారు. సభలో జనసేన నేత, సినీనటుడు తనీశ్‌ మాట్లాడారు. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేసిన సేవా కార్యక్రమాలను తెరపై ప్రదర్శించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ఎస్ఎస్ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్‌లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)

ఉన్నట్టుండి ఫ్రేమ్‌లోకి వచ్చిన త్రిష - ముఖం తిప్పేసుకున్న సీఎం విజయ్ (వీడియో)కోలీవుడ్ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, హీరోయిన్ త్రిషల మధ్య గత కొంతకాలంగా ప్రేమాయణం కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగానే సీఎం విజయ్ -సంగీత దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూర్చేలా విజయం పాల్గొనే ప్రతి ఈవెంట్‌లో త్రిష తళుక్కున మెరుస్తోంది.

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్

రోహిత్‌ను త్రిగుణ్ వేధిస్తున్నాడు: మద్దతుగా నిలిచిన డెమోన్ పవన్బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్‌లో సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ సామాన్యుల మధ్య చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుండగా, మాజీ కంటెస్టెంట్ డెమోన్ పవన్ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పందించారు. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ఇటీవల జరిగిన బిగ్ బాస్ 24/7 లైవ్ చాట్‌లో, అగ్నిపరీక్ష ద్వారా షోలోకి ప్రవేశించిన ఈ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్, ఈ వారం జరిగిన కొన్ని అతిపెద్ద ఘర్షణలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, బహిరంగంగా సామాన్యులకు మద్దతు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోహిత్-త్రిగుణ్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, తాను ఎవరి పక్షాన ఉన్నానో పవన్ స్పష్టంగా చెప్పారు.

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్

Dhruv Vikram: రమేష్ వర్మతో ద్విభాషా యాక్షన్ చిత్రంగా ధ్రువ్ విక్రమ్ షూట్సెప్టెంబర్ 23న ధ్రువ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అధికారిక టైటిల్, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆకర్షణీయమైన పోస్టర్లలో ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్యాలు, మెటాలిక్ అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాన్-ఇండియన్ రీచ్ కోసం దర్శకుడి హై-ఎనర్జీ విజన్‌తో ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు జతకట్టడాన్ని పరిశ్రమ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి.

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసింది

Trivikram Srinivas: ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 టీజర్ వచ్చేసిందిడబ్బుకు, సబ్బుకు తేడా ఏమిలేదనే సామాన్య కుటుంబం నుంచి ఆదర్శకుటుంబ ఇంటినెంబర్ 47 స్థాయికి ఎలా ఎదిగాడనే పాయింట్ తో ఆదర్శ కుటుంబం – AK47 వుందని టీజర్ చెబుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబం.. ఆ కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే సరదా సంఘటనలు.. వాటి చుట్టూ అల్లుకున్న వినోదం.. ఇలా ‘ఆదర్శ కుటుంబం – AK47’ ప్రపంచాన్ని టీజర్ ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేసింది.

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్

Ram-Lakshman: మా అబ్బాయికి జడలు వేయించి యాక్షన్ చేయించాం : రామ్-లక్ష్మణ్ప్యారడైజ్‌లో నాని గారి క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. రెండు జడలు వేసుకున్న హీరోను ఇండియన్ స్క్రీన్‌పై ఇప్పటివరకు చూడలేదు. మాకు కూడా అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. నాని గారు ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు అని ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్-లక్ష్మణ్ తెలిపారు.