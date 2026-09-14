జిల్లాకు ముగ్గురు మంత్రులున్న ఒరింగేదేమీ లేదు : తెలంగాణ జనసేన నేతలు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ఉన్నప్పటికీ జిల్లాకు ఒరిగిందేమీ లేదని ఆ జిల్లాకు చెందిన జనసేన పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. జిల్లాల్లో ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే పేరుకుని ఉన్నాయని జనసేన అధికార ప్రతినిధి, ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి డా.గడల శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు.
జనసేన ఆధ్వర్యంలో శంఖారావం పేరుతో ఖమ్మం నగరంలో ఆదివారం రాష్ట్ర స్థాయి సభ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీలోని వనజీవి రామయ్య ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో గడల మాట్లాడుతూ పది అసెంబ్లీ సీట్లు గెలుస్తామని అధికార పార్టీ వారు అంటున్నారని, ఒక్కరు కూడా ఈసారి గెలవరని జోస్యం చెప్పారు.
విపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ హైదరాబాదులో ధర్నా సందర్భంగా పోలీసుల గోళ్లు తగిలాయని యాంటీ సెప్టిక్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకున్న నాయకులు హత్యాచారానికి గురైన ఆదివాసీ బిడ్డ కుటుంబం క్షోభను పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. సామాజిక తెలంగాణ నినాదంతో శంఖారావం పూరించే ఉద్దేశంతో సభ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.
'అన్నా అంటే నేనున్నా' అని చెప్పుకొని తిరిగిన పొంగులేటి శీనన్న (మంత్రి) తీరిక లేకుండా ఉంటున్నారని, అన్నా అంటే గడల శీనన్న అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మభ్యపెడుతున్న తీరును పాట రూపంలో వినిపించారు. సభలో జనసేన నేత, సినీనటుడు తనీశ్ మాట్లాడారు. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో పవన్ కల్యాణ్ చేసిన సేవా కార్యక్రమాలను తెరపై ప్రదర్శించారు.