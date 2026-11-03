  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Telangana movement activist suicide jangaon financial distress farmer debt
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (12:00 IST)

తండ్రి కష్టపడి చదివిస్తే.. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని జీవితాన్ని పాడుచేసుకున్నా...

deadbody
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (12:00 IST)
google-news
తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొని ఓ కార్యకర్త ఒకరు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకునిపోయాడు. దీంతో దిక్కుతోచక ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన జనగామ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జిల్లాలోని బచ్చన్నపేట మండలం కొన్నె గ్రామానికి చెందిన వేముల లక్ష్మణ్ గౌడ్ (40), సోమవారం ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో చెట్టుకు ఉరివేసుకుని కనిపించారు. ఆయన ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం (పీఏసీఎస్) డైరెక్టరుగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. 
 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో చేసిన అప్పులకు తోడు, ఇటీవలికాలంలో పంట నష్టాలు రావడంతో ఆయన అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. ఆయనకు నాలుగు ఎకరాల సొంత భూమి ఉండగా, మరో ఆరు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అయితే, పంటలు నష్టపోవడంతో బంధువులు, ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియర్ల నుంచి అప్పులు తీర్చాలంటూ ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ రుణభారంతోనే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని భార్య స్వప్న పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
 
ఆత్మహత్యకు ముందు లక్ష్మణ్ గౌడ్ తన సెల్ ఫోనులో ఒక నోట్ రాశారు. "తండ్రి కష్టపడి చదివిస్తే, ఉద్యమంలో పాల్గొని జీవితాన్ని పాడుచేసుకున్నాను. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఉద్యమకారుల బతుకులు మారలేదు" అని అందులో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలకు క్షమాపణలు చెప్పారు.
 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ విద్యార్థి దశ నుంచే టీఆర్ఎస్ (ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్) యువజన విభాగంలో పనిచేసి, ఆ తర్వాత జిల్లా యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, మృతుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి, వారికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఏపీలో కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ పోల్ : బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూటమి ఆధిక్యం

Poonam Kaur: త్రివిక్రమ్‌ను నకిలీ గురువు అంటూ ఏకేసిన పూనమ్ కౌర్

Poonam Kaur: త్రివిక్రమ్‌ను నకిలీ గురువు అంటూ ఏకేసిన పూనమ్ కౌర్సినీనటి పూనమ్ కౌర్ మరోసారి చిత్ర నిర్మాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌పై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయనను నకిలీ గురువు అని పిలుస్తూ, ఆయనను ప్రశ్నించడం తన కెరీర్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేసిందోనని ఆ నటి తీవ్ర ఆరోపణ చేశారు. "మీ దుర్భాషను నేను ప్రశ్నించినందుకే నా కెరీర్‌ను నాశనం చేశారు. దేవుడు మీకు ఏమి చేశాడో చూడండి. కొంచెం సిగ్గు తెచ్చుకోండి మీరు వేదికపై విలువలు వల్లించవచ్చు, నేను వాటిని ఆచరిస్తాను.." అని పూనమ్ తన తాజా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాశారు.

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిసి ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్‌లకు అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిసి ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్‌లకు అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరిన మెగాస్టార్ చిరంజీవికళాకారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకరమైన, మార్ఫింగ్ చేసిన వీడియోలను రూపొందించడంపై ఇటీవల ఎక్స్‌ వేదికగా తన ఆందోళనను వ్యక్తం చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. ఈ అంశంపై మరో కీలక అడుగు వేశారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో గౌరవ కేంద్ర హోంమంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారిని కలిసి, ఏఐ దుర్వినియోగం, డీప్‌ఫేక్ సమస్యలను వివరించారు. ఈ భేటీలో చిరంజీవి గారితో పాటు రామ్ చరణ్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్‌ఫేక్ టెక్నాలజీలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న తీరును స్వయంగా వివరించేందుకు చిరంజీవి ఈ భేటీకి అపాయింట్‌మెంట్ కోరారు.

Rashmika: రష్మిక మైసా నుంచి మహిళా శక్తిని చాటే పవర్‌ఫుల్ ఆంథమ్‌ ఓ మైసా రే రిలీజ్

Rashmika: రష్మిక మైసా నుంచి మహిళా శక్తిని చాటే పవర్‌ఫుల్ ఆంథమ్‌ ఓ మైసా రే రిలీజ్రష్మిక మందన్న పాన్ ఇండియా యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘మైసా’లో పవర్ ఫుల్ అవాతర్ లో కనిపించనున్నారు. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది. భారీ విజన్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు, అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. మేకర్స్ ఈ రోజు సినిమా నుంచి తొలి పాట ‘ఓ మైసా రే’ ను విడుదల చేశారు.

Deepika Padukone: షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె మూవీ కింగ్ నుంచి పాప్ సాంగ్‌

Deepika Padukone: షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె మూవీ కింగ్ నుంచి పాప్ సాంగ్‌షారుఖ్ ఖాన్ అభిమానులకు ఇంతకంటే మంచి పుట్టినరోజు కానుక మరొకటి ఉండదు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాలీవుడ్ బాద్‌షా.. త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘కింగ్’ సినిమా నుంచి తొలి పాట ‘తు మిల్ జాయే’ను విడుదల చేశారు. సంగీత‌, సినీ రంగాల‌కు చెందిన స్టార్స్ ఈ పాట‌ను రూపొందించారు.

Rahul Vijay: డార్క్ క్రైమ్ జానర్‌లో అ (AH) చిత్రం రాబోతోంది

Rahul Vijay: డార్క్ క్రైమ్ జానర్‌లో అ (AH) చిత్రం రాబోతోందిరాహుల్ విజయ్, అర్చనా అయ్యర్ ప్రధాన పాత్రల్లో స్టార్ బాక్స్ స్టోరీస్, రిపుల్ స్లైడ్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై కనకరావు తొనంగి, అభిషేక్ కె, ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ BH నిర్మించిన చిత్రం ‘అ (AH)’.సాయి బాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన కంటెంట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. నవంబర్ 12న ఈ సినిమాని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు..