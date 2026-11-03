తండ్రి కష్టపడి చదివిస్తే.. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని జీవితాన్ని పాడుచేసుకున్నా...
తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొని ఓ కార్యకర్త ఒకరు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకునిపోయాడు. దీంతో దిక్కుతోచక ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన జనగామ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జిల్లాలోని బచ్చన్నపేట మండలం కొన్నె గ్రామానికి చెందిన వేముల లక్ష్మణ్ గౌడ్ (40), సోమవారం ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో చెట్టుకు ఉరివేసుకుని కనిపించారు. ఆయన ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం (పీఏసీఎస్) డైరెక్టరుగా కూడా పనిచేస్తున్నారు.
లక్ష్మణ్ గౌడ్ తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో చేసిన అప్పులకు తోడు, ఇటీవలికాలంలో పంట నష్టాలు రావడంతో ఆయన అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. ఆయనకు నాలుగు ఎకరాల సొంత భూమి ఉండగా, మరో ఆరు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అయితే, పంటలు నష్టపోవడంతో బంధువులు, ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియర్ల నుంచి అప్పులు తీర్చాలంటూ ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ రుణభారంతోనే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని భార్య స్వప్న పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఆత్మహత్యకు ముందు లక్ష్మణ్ గౌడ్ తన సెల్ ఫోనులో ఒక నోట్ రాశారు. "తండ్రి కష్టపడి చదివిస్తే, ఉద్యమంలో పాల్గొని జీవితాన్ని పాడుచేసుకున్నాను. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఉద్యమకారుల బతుకులు మారలేదు" అని అందులో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలకు క్షమాపణలు చెప్పారు.
లక్ష్మణ్ గౌడ్ విద్యార్థి దశ నుంచే టీఆర్ఎస్ (ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్) యువజన విభాగంలో పనిచేసి, ఆ తర్వాత జిల్లా యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, మృతుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి, వారికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.