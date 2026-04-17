తెలంగాణలో తీవ్రమైన వడగాలులు.. తొలిసారిగా 42 డిగ్రీల మార్కుకు ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణ అంతటా తీవ్రమైన వడగాలులు వీయడంతో, గురువారం నాడు హైదరాబాద్ ఈ సీజన్లోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలను నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాదిలో తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల మార్కును అధిగమించాయి. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం (టీజీడీపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఆర్సీ పురంలో 42.3 డిగ్రీల, ఆసిఫ్నగర్, హిమాయత్నగర్లో 42 డిగ్రీల, మలక్పేట మరియు బేగంపేటలో 41.9డిగ్రీల, అలాగే సరూర్నగర్, చంద్రాయణగుట్ట, గోషామహల్, మియాపూర్లలో 41.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
ప్రస్తుత వాన రాబోయే రెండు మూడు రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని, పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉంటాయని, సాయంత్రాలు కూడా పెద్దగా ఉపశమనం కలిగించవని ఐఎండి అంచనా వేసింది. అయితే, వారాంతానికి కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 18 లేదా 19 తేదీల నుండి వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 19 నుండి 23 మధ్య హైదరాబాద్తో సహా ఇతర జిల్లాలకు వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. ఇవి సాయంత్రం లేదా రాత్రిపూట కురిసే వర్షాలు కావచ్చు.
అంటే వాతావరణం మారడం ప్రారంభమైనప్పటికీ పగటిపూట వేడి కొనసాగుతుంది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధుల వ్యాప్తంగా, చాలా సర్కిళ్లలో ఉష్ణోగ్రతలు 40డిగ్రీల నుండి 42డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి.