పేదరికాన్ని జయంచిన విద్యార్థిని - అమెజాన్ రూ.45 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీ
గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ పేద కుటుంబానికి చెందిన విద్యార్థిని తన ప్రతిభతో అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. వీవీఐటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ (సీఎస్ఈ) చదువుతున్న వరలక్ష్మి ఏకంగా రూ.46 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీతో అమెజాన్ సంస్థలో ఉద్యోగం సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
వరలక్ష్మి కుటుంబ నేపథ్యం అత్యంత సామాన్యమైనది. ఆమె తండ్రి రాంబాబు దినసరి కూలీగా పనిచేస్తుండగా, తల్లి లక్ష్మీ సుజాత టైలరింగ్ చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తోంది. ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఎదురైనా ఆ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చదువు విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడలేదు.
తల్లిదండ్రుల శ్రమను గుర్తించిన వరలక్ష్మి చదువుపైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టింది. మొదటి నుంచీ అకడమిక్స్ అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తూ వచ్చిన ఆమె, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ను ఎంతో సీరియస్గా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే అమెజాన్ నిర్వహించిన నియామక ప్రక్రియలో ప్రతిభ చూపి 'డేటా ఇంజినీర్ ఇంటర్న్'గా ఎంపికైంది.
ఈ విజయంపై వరలక్ష్మి స్పందిస్తూ.. తాను ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వార్షిక ప్యాకేజీని ఏనాడూ ఊహించలేదని ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. దృఢ సంకల్పం, కష్టపడే తత్వం ఉంటే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు లక్ష్య సాధనకు అని ఆమె పేర్కొంది. తన విజయంలో అన్నయ్య చంద్రశేఖర్ పవన్ కుమార్ అందించిన ప్రోత్సాహం, కళాశాల అధ్యాపకులు అందించిన విలువైన మార్గదర్శకత్వం ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించాయని వివరించింది.
కాగా, ఇదే కళాశాలకు చెందిన కుసుమ అనే మరో విద్యార్థిని కూడా అమెజాన్ సంస్థ నుంచి రూ.46 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాన్ని సాధించడం విశేషం. ఒకే విద్యాసంస్థ నుంచి ఇద్దరు విద్యార్థినులు అత్యుత్తమ ప్యాకేజీలతో ఎంపిక కావడంపై కాలేజీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్, అధ్యాపక బృందం హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వారిద్దరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్నవారికి ఉన్నత అవకాశాలు తప్పక లభిస్తాయని ఈ విజయాలు నిరూపించాయి.