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  4. Telugu NRI Family From Parvathipuram Missing In Nepal Flash Floods
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (17:09 IST)

నేపాల్ వరదల్లో పార్వతీపురం ప్రవాసాంధ్ర కుటుంబం గల్లంత

parvathipuram nri family missing
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (17:09 IST)
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హిమాలయ దేశమైన నేపాల్‌లో రెండు రోజుల క్రితం ఆకస్మికంగా సంభవించిన వరదల్లో విజయనంగరం జిల్లా పార్వతీపురానికి చెందిన ఓ కుటుంబం గల్లంతైంది. పార్వతీపట్టణంలోని పండా వీధికి చెందిన సుభాష్ చంద్ర సాహూకు ముగ్గురు కుమారులు. వారిలో పెద్ద కుమారుడు సంతోష్ కుమార్ సాహూ (47), తన భార్య సురభి (43), కుమారుడు స్పందన్ (18), కుమార్తె  సైనా సాహు (13)తో కలిసి 20 సంవత్సరాల క్రితం స్థిరపడ్డారు. 
 
ఇటీవల వారు లండన్‌ నుంచి నేపాల్ మీదుగా మానసరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్లారు. ఓ వంతెనపై ప్రయాణిస్తుండగా వరద ప్రవాహం ఒక్కసారిగా ముంచెత్తడంతో వారి వాహనం గల్లంతు కాగా, వారి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. నేపాల్‌ గైడ్‌ ద్వారా ఈ విషయం సంతోష్‌ బంధువులకు తెలిసింది. అతడి తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాలో రెండో కుమారుడు మురళీ సాహూ వద్ద ఉంటున్నారు. యాత్రకు వెళ్లిన తమ బిడ్డలు ఇలా ప్రకృతి విపత్తులో చిక్కుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగారు. ఈ వార్తతో బంధుమిత్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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