Telugu States weather forecast: అక్టోబర్ 27, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడన, తుఫాను కారణంగా, అక్టోబర్ 27, 2026 నుండి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే..
Telugu States weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ సూచన...
వర్షపాతం - ఉరుములు: అక్టోబర్ 27 నుండి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 30-40 కి.మీ.) కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరిక ప్రాంతాలు: ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం సహా తూర్పు జిల్లాలకు భారీ వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.
హైదరాబాద్ -మధ్య ప్రాంతం: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. హైదరాబాద్లో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 31°C మధ్య ఉండగా, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 19°C–20°Cకి పడిపోతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన: ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్- దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదులుతున్న బంగాళాఖాత వ్యవస్థ సమీపంలో ఉండటం వలన, తీరప్రాంతంలో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమలలో.. ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
రాయలసీమ: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా తేలికపాటి ఉరుములు సంభవించవచ్చు.
ఉష్ణోగ్రతలు: తీరప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 29°C నుండి 32°C వరకు ఉంటాయి. మేఘావృతం మరియు తేమ కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.