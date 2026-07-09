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భర్తపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు స్టేషన్కు వెళ్తే .. ఎస్ఐ నమ్మించి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు..
ఓ మహిళ ఎస్ఐ పై పోలీసులకు ఫిర్యాద చేసింది. భర్తతో విభేదాలు రావడంతో అతనిపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ఓ ఎస్ఐ నమ్మించి ఆమెను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మరో స్టేషన్కు బదిలీ అయ్యాక అక్కడ మరో మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో బాధిత మహిళ ఒంగోలు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు నిందితుడి అక్రమ వసూళ్ల వివరాలను, సెటిల్మెంట్లకు వాడిన సెల్ఫోన్ నంబర్లను, తనతో కలిసి ఉన్నప్పటి ఫొటోలు, వీడియోలను ఎస్పీకి బుధవారం అందించారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఒంగోలుకు చెందిన ఓ మహిళ ఎస్పీకి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు పత్రంలో... 'నాకు 2004లో వివాహమైంది. ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. భర్తతో గొడవలు తలెత్తడంతో ఒంగోలు వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశా. అప్పటి ఎస్ఐ రాములు నాయక్ తరచూ ఫోన్ చేసి నాతో మాట్లాడేవారు. వాట్సప్ మెసేజ్లు పెట్టేవారు. అప్పటికే ఆయనకు పెళ్లయింది. అయినా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని, పిల్లలను బాగా చూసుకుంటానని నమ్మించారు.
అతని మాటలు నమ్మాను. ఆ తర్వాత శ్రీశైలంకు తీసుకెళ్లి అక్కడి ఆలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 14 ఏళ్లు కాపురం చేశారు. తెనాలికి సీఐగా వచ్చాక మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. నాటి నుంచి నన్ను వేధిస్తున్నారు. నాకు రూ.30 లక్షలిచ్చి, సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలంటూ ఓ అగ్రిమెంట్ను తన ప్రైవేట్ డ్రైవర్తో పంపించి సంతకం పెట్టాలన్నారు. ఆ డబ్బును తిరిగిచ్చేయడానికి నేను తెనాలి వెళ్తే ఆ మహిళతో దాడి చేయించారు. నన్ను అడ్డు తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు' అని చెప్పారు. మహిళ ఫిర్యాదుతో ప్రస్తుతం సీఐగా రాములు నాయక్ను సస్పెండ్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.