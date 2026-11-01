పులివెందుల వీధుల్లో జగన్ కాన్వాయ్కు ఎదురెళ్లిన దమ్మున్నోడు దస్తగిరి (వీడియో)
పులివెందుల వీధుల్లో వైకాపా అధినేత, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైకాపా మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో అప్రూవర్గా మారిన ప్రధాన నిందితుడు షేక్ దస్తగిరి తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. పులివెందుల వీధుల్లో జగన్ కాన్వాయ్కు ఎదురెళ్లి స్థానికులను మాత్రమే కాదు.. పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు.
కాన్వాయ్కు ఎదురెళ్లిన విషయాన్ని జగన్కు ఆయన అనుచరులు చెప్పారు. దీంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకింత షాక్కు గురయ్యాడు. జగన్ను చూసి దస్తగిరి మాట్లాడుతూ, సొంత బాబాయ్ను చంపించావంటూ పెద్దగా వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే, మా జీవితాలను కూడా సర్వనాశనం చేశావంటూ మండిపడ్డారు. జగన్ కాన్వాయ్కు దస్తగిరి తన కారును అడ్డుగా నిలిపాడు.
దీంతో జగన్ కాన్వాయ్ కూడా రోడ్డుపై ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు వచ్చి దస్తగిరి కారును పక్కకు పంపించడంతో ఉద్రిక్తత తగ్గింది. అయితే, జగన్ మాత్రం దస్తగిరిని చూసీచూడనట్టు వెళ్లిపోయాడు. దస్తగిరి వ్యాఖ్యలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కసారిగా ఖంగుతిన్నారు.
పులివెందుల వీధుల్లో వైఎస్ జగన్కు షాక్ - పులివెందుల వీధుల్లో జగన్ ర్యాలీకి ఎదురెళ్లిన దస్తగిరి - వివేకా హత్యకేసులో ప్రధాన నిందితుడు దస్తగిరి - దస్తగిరి వచ్చాడంటూ జగన్కు సమాచారమిచ్చిన వైసీపీ కేడర్ - సొంత బాబాయ్ను చంపించావంటూ దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు - మా జీవితాలు నాశనం చేశావు అంటూ దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు - జగన్ ర్యాలీకి ఎదురెళ్లి దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు - దస్తగిరిని అడ్డుకుని పక్కకు పంపిన పోలీసులు - దస్తగిరిని చూసీ చూడనట్టు వెళ్లిపోయిన జగన్ - దస్తగిరి వ్యాఖ్యలతో ఖంగుతిన్న జగన్— BSB2020 (@ManaTDPfamily) November 1, 2026