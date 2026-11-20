కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై దాడి...
కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్ రెడ్డి కాన్వాయ్పై దాడి జరిగింది. పథకం ప్రకారమే ఆయన తన కాన్వాయ్పై వైకాపా శ్రేణులతోనే దాడి చేయించుకున్నారని టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే, అవినాశ్ రెడ్డి మాత్రం టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి వర్గీయులే దాడి చేశారంటూ ఆరోపిస్తున్నారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
పులివెందుల నియోజకవర్గం సింహాద్రిపురంలోని అంకాలమ్మ గూడూరు వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో దశ నామినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా, తమ పార్టీ మద్దతిస్తున్న అభ్యర్థులను ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి తన వాహనాల్లో నామినేషన్ కేంద్రాలకు తీసుకెళుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి నేతృత్వంలోని వర్గీయులు కాన్వాయ్ను అడ్డుకుని రాళ్లు, కర్రలతో దాడి చేశారని వైకాపా నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. కాన్వాయ్పై పెట్రోల్ బాంబులు కూడా విసిరినట్టు సమాచారం. ఈ దాడిలో కొన్ని వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని ప్రాథమికంగా తెలిసింది.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులకు అధికార కూటమి నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకుంటోందని వైకాపా నేతలు ఆరోపిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ విషయంపై హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, అభ్యర్థులకు భద్రత కల్పించాలని పోలీసులకు కోర్టు ఆదేశించింది. అయితే, కేవలం సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు మాత్రమే పోలీస్ భద్రత ఇస్తూ వార్డు సభ్యులను పట్టించుకోవడం లేదని వైకాపా నేతలు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగి అభ్యర్థులను తరలిస్తుండగా ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం.
మరోవైపు, ఈ దాడిపై టీడీపీ నేతలు కూడా స్పందించారు. ఈ దాడితో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, కేవలం ఉద్రిక్తతలు సృష్టించడానికి, ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా సాగకుండా అడ్డుకునేందుకే వైకాపా ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి పథకం ప్రకారం దాడి చేయించుకుని ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.