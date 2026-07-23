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  4. Thalliki Vandanam Scheme Benefits 67.47 Lakh Students, Says Lokesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (10:56 IST)

తల్లికి వందనం.. ఏ ఒక్క బిడ్డ విద్యకు దూరం కాకూడదు.. నారా లోకేష్

nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (10:56 IST)
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పిల్లలే రాష్ట్రానికి అత్యంత గొప్ప సంపద అని, విద్య అత్యంత విలువైన పెట్టుబడి అని పేర్కొన్న విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, "ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఏ ఒక్క బిడ్డ కూడా విద్యకు దూరం కాకుండా" చూసేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంగళవారం తెలిపారు. 
 
'తల్లికి వందనం' పథకం కింద నిధులను విడుదల చేస్తూ, లబ్ధిదారుల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితి లేకుండా, అర్హులైన పాఠశాల విద్యార్థులందరికీ ఈ కార్యక్రమం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. తల్లిదండ్రులు విద్యా సంబంధిత ఖర్చులను సకాలంలో భరించేందుకు వీలుగా, వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ప్రభుత్వం నిధులను విడుదల చేసింది. 
 
ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం 42.70 లక్షల మంది తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 10,120.78 కోట్లను జమ చేస్తోంది. దీనివల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ నిధుల బదిలీ ప్రక్రియ జూలై 24 వరకు కొనసాగుతుందని ఆయన తెలిపారు. 
 
విద్యపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, ప్రతి బిడ్డకూ నాణ్యమైన విద్యను పొందే హక్కు ఉందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అలాగే, విద్యార్థులపై చేసే పెట్టుబడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుపై చేసే పెట్టుబడిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
 
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తమ పిల్లలకు విద్యను అందించడానికి కృషి చేస్తున్న తల్లులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ కుటుంబాల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం వారు చూపిస్తున్న అంకితభావాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించిందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం, మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో జరిగిన మన ఇల్లు- మన లోకేష్ ప్రజా సంప్రదింపుల కార్యక్రమం రెండవ రోజు సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. 
 
మంగళగిరి, తాడేపల్లి మండలాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు శాశ్వత భూ యాజమాన్య హక్కు పత్రాలను పంపిణీ చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో, ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్షలను ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోందని లోకేష్ చెప్పారు.
 
పారదర్శక విధానం ద్వారా మొదటి దశలో 3,000 మరియు రెండో దశలో మరో 3,000 శాశ్వత భూమి హక్కు పత్రాలను ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిందని ఆయన తెలిపారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ, 100 పడకల ఆసుపత్రి, పార్కులు, కమ్యూనిటీ హాళ్లు, శ్మశానవాటికల నిర్మాణం కొనసాగుతోందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ మరియు తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర నిధులతో రూ. 1,800 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టును రూపొందించారు.
 
తాగునీటి సరఫరా, పైప్డ్ గ్యాస్, మహానాడు రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం, లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధి, అన్న క్యాంటీన్ల పునఃప్రారంభం మరియు తాగునీటి ప్లాంట్ల ఏర్పాటు పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఆలయాలు, చర్చిలు, మసీదులను దశలవారీగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. 
 
పార్లమెంటు సమావేశాల కారణంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకాలేకపోయిన ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మరిన్ని కేంద్ర ప్రాజెక్టులను సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నారని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. నిడమర్రు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం 12 నెలల్లో పూర్తవుతుందని అంచనా వేశారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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